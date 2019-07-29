Площадь лесных пожаров в Сибири сравнялась с территорией Бельгии 2 29.07.2019, 18:12

Горит три миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров, бушующих в 10 регионах Сибири и Дальнего Востока России, достигла 3 миллионов гектаров, сообщил в понедельник первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Сотни населенных пунктов оказались в дыму, количество очагов возгорания превысило пять сотен, и «тенденция идет на увеличение», констатировал Куприян. Охваченная огнем территория выросла в полтора раза за несколько дней и теперь по площади превышает Бельгию (30 тыс кв км.), передает finanz.ru.

«Это катастрофа, - говорит руководитель противопожарной программы «Гринпис Россия» Григорий Куксин. - Больше 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким площадям пожаров». По его словам, площадь тушения сейчас не покрывает и 5% от площади горения. «Пожары, которые тушат по всей стране - это порядка 100-150 тыс. га», - говорит Куксин.

В том случае, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, органы исполнительной власти региона могут принять решение о приостановке тушения - таков приказ Минприроды 2015 года, объяснил ТАСС глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Эта практика исторически сложилась от бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на удаленные территории, объясняет Кускин: именно из-за этого ситуация вышла из-под контроля.

По данным Авиалесоохраны, лесные пожары зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО.

Основная площадь приходится на Якутию, более 1,2 млн га. Больше 1 млн га - в Красноярском крае и порядка 700 тыс. га - в Иркутской области, следует из данных «Гринпис».

Хотя действующие пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления, признает Чуприян из МЧС: «Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается, даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью, закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов».

Гарь распространяется на соседние области Сибири, дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске.

В выходные «дымная мгла» дошла до Поволжья. Из-за сероватой, белёсой или желтоватой пелены видимость может снижаться до нескольких сотен и даже десятков метров, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

«Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан», - заявили в ведомстве. В Набережных Челнах и Нижнекамске концентрация дыма достигла предельно-допустимой нормы, в обоих городах образовался смог.

Едкий туман добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск.

Но превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в большинстве городов РФ зафиксировать не удалось, сообщил врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов. «Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет», - заверил он, добавив, что причиной пожаров являются погодные аномалии - высокая температура и отсутствие осадков, сухие грозы и малый снежный покров в зимний период.

«В отличие от обычной практики, когда дым уходит на север, в этом году он повернул на запад, в более населенную часть страны. Значительная часть Сибири и уральские города - несмотря на то, что на Урале ситуация благополучная - оказались под влиянием плотного задымления», - рассказывает Кускин из Гринпис.

По прогнозу МЧС, дождей в зоне пожаров не прогнозируется. «Чем больше очаг пожара, тем больше он блокирует влагу. Из данных космического мониторинга видно, что циклоны обходят это место, поэтому долгожданных дождей не происходит», - пояснил Чуприян.