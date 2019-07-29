Яцек Чапутович: Польша обеспокоена ситуацией в Беларуси 29.07.2019, 18:31

Польша хотела бы поднять в совете ООН вопрос о функционировании демократии в Беларуси.

Польша в 2019 году является непостоянным членом Совета безопасности ООН. С 1 января 2020 года это кресло займет Эстония. Пока же, как отметил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, Варшава будет в августе председательствовать в Совбезе ООН. В этот период запланировано несколько встреч на высшем уровне, посвященных, в частности, ситуации на Ближнем Востоке, в Украине, передает «Радио Польша».

Яцек Чапутович напомнил, что по инициативе Польши Генеральная Ассамблея ООН единогласно учредила 22 августа Международным днем памяти жертв актов насилия на почве религии или вероисповедания. Отчеты показывают, что 80 процентов жертв составляют христиане.

Яцек Чапутович отметил, что Польша будет участвовать в миротворческой операции ООН в Ливане. Глава МИД также сообщил, что во время польского представительства в СБ ООН ситуация в Украине обсуждалась восемь раз, тогда как раньше была только одна такая встреча: «Нельзя забывать об этой проблеме. Нужно прямо сказать: это была агрессия [России на Украину]. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее границах, признанных международным сообществом».

Польша, кроме того, претендует на место в Совете ООН по правам человека в 2020-2022 годах. Выборы в совет состоятся в середине октября. Как заявил глава МИД, Польша хотела бы поднять в совете, в частности, вопрос о функционировании демократии в Беларуси.

Глава Министерства иностранных дел коснулся вопроса верховенства права в Польше и заявил, что официальная Варшава выиграла дело, связанное с применением к ней Европейской комиссией статьи 7 Договора ЕС о верховенстве права.