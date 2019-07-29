Человечество исчерпало годовой запас биоресурсов Земли 29.07.2019, 18:42

С 29 июля человечество живет в «экологический кредит».

Человечество исчерпало годовую норму возобновляемых ресурсов планеты и с 29 июля живёт в, так называемый, "экологический кредит". Об этом говорится в докладе международной организации "Глобальная сеть экологического следа", передает svoboda.org.

Учёные вычисляют объемы потребления биоресурсов и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться. В 70-х годах прошлого века день начала "экологического долга" приходился на конец декабря. Из-за нерационального потребления ресурсов дата постепенно сдвигается. В этом году "экологический долг" начался на два месяца раньше предполагаемого срока. Это самая ранняя дата за последние 20 лет.

Экологи отмечают, что для обеспечения своих потребностей человечеству требуется уже почти две планеты.

В разных странах уровень потребления биоресурсов существенно отличается. Если бы все люди на планете потребляли столько же, сколько жители Бразилии, человечеству бы понадобилось чуть больше одной Земли, если как американцы – пять планет.