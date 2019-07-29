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Лукашенко назначил себе помощника по Витебской области

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  • 29.07.2019, 18:54
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Анатолий Линевич

Диктатор пояснил свой выбор тем, что Анатолий Линевич значительное время работал в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко назначил Анатолия Линевича помощником правителя — инспектором по Витебской области. Об этом сообщает пресс-служба диктатора Беларуси.

При назначении помощника правителя — инспектора по Витебской области Александр Лукашенко пояснил, что остановил свой выбор на кандидатуре Анатолия Линевича, потому что тот значительное время работал в сельском хозяйстве и хорошо знает эту сферу. «Сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством (в Витебской области. — Прим. редакции) и, самое главное, не ошибиться», — подчеркнул правитель.

Диктатор обратился к теме возможного создания в регионе единой системы управления АПК. Ранее в Витебской области были сформированы интеграционные структуры, объединившие по несколько хозяйств. Далее обсуждалась необходимость подготовки проекта по дальнейшему развитию сельхозорганизаций области, созданию единой системы управления отраслью, чтобы сконцентрировать ресурсы и практически на 60% освободить организации от долгового бремени.

«Чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе объединяются в эти структуры», — предупредил правитель. Он обратился к Анатолию Линевичу: «Хотелось, чтобы вы, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему». Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время вернуться к обсуждению проекта указа и принять окончательное решение по нему.

Кто стал новым помощником и куда ушел прежний

Анатолию Линевичу 50 лет. Он родился в деревне Сухополь Пружанского района Брестской области. В 1992 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, в 2004 году — Брестский государственный технический университет, а в 2008 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь, пишет tut.by.

В 1992 году стал начальником мехотряда в Пружанском районе Брестской области в совхозе «Ружанский». В 2000 году возглавил правление колхоза имени Ленинского комсомола, а через два года был назначен директором ОАО «Журавлиное». С 2007 по 2011 год был генеральным директором ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» Минского района, а в 2011-м был назначен первым заместителем генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». В 2012 году Анатолий Линевич был назначен первым заместителем председателя Дзержинского райисполкома начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. В 2016 году стал председателем Копыльского районного исполнительного комитета.

Предыдущий помощник правителя по Витебской области Виталий Вовк в июне стал генеральным директором Минского тракторного завода.


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