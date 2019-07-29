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«Жесткий» Brexit: Фунт стерлингов упал до двухлетнего минимума

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  • 29.07.2019, 19:04
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Британская валюта дешевеет из-за опасений выхода страны из ЕC без какого-либо соглашения.

Фунт стерлингов обновил двухлетних минимум, снизившись на 0,4% до $1,22 из-за опасений, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения, сообщает Bloomberg.

К евро фунт торгуется в пределах 1,10 евро, что на два евроцента меньше, чем в пятницу, 26 июля.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром Британии. До этого он пообещал, что выведет страну из Европейского союза без каких либо сделок к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit.


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