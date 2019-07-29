Минобразования предлагает после армии принимать в вузы вне конкурса 18 29.07.2019, 19:18

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Правда, для таких абитуриентов есть четыре условия.

Министерство образования предлагает абитуриентов, отслуживших в армии, принимать в университеты вне конкурса, информирует tut.by.

Правда, для таких абитуриентов есть четыре условия: нужно иметь высокие баллы в аттестате, поступать на востребованную экономикой специальность, получить рекомендательное письмо из воинской части и сдать тестирование на баллы не ниже пороговых.

В комментарии порталу начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович рассказал, что соответствующие изменения изложены в новом проекте правил приема в вузы. Принимать такие правила будут не раньше, чем в следующем году. Какой должен быть балл аттестата для таких абитуриентов, еще обсуждается. Речь при этом идет о высшем образовании первой степени.

Перечень востребованных экономикой специальностей Минобразования утверждает вместе с Министерством экономики. Например, в этом году такими специальностями были признаны агрономия, ветеринария, лесное хозяйство, металлургическое производство и материалообработка, технологии электрохимических производств и др.

По словам Касперовича, Минобразования предложило такие нововведения задолго до принятия "закона об отсрочках".

Напомним, скандальный "закон об отсрочках" Александр Лукашенко подписал 24 июля. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Пока что он не опубликован.

Согласно новому закону, получить отсрочку от армии для обучения можно будет только один раз. Перед тем как продолжить образование, нужно будет отслужить. Также военкоматы смогут создавать списки невыездных из страны, если призывник, по их мнению, надлежащим образом получил повестку, а в военкомат не явился.

В Министерстве обороны говорят, что уже в этом году могут забрать в армию первокурсников, которые ранее закончили колледж и таким образом получили свою единственную отсрочку. Также под призыв могут попасть аспиранты и магистранты.