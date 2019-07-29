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Ученые сообщили, какую музыку слушают интеллектуалы

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  • 29.07.2019, 19:29
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Британские ученые выявили связь между предпочтениями в музыке и уровнем интеллекта.

Об этом сообщает издание Medicalxpress.com.

Социологи опросили 467 хорватских старшеклассников и узнали их предпочтения. Вместе с тем, всех попросили пройти тест на определение IQ.

Выяснилось, что те участники эксперимента, кто набрал высокий балл, отдают предпочтение инструментальной музыке: классике, джазу и эмбиенту. Помимо прочего, хорошие результаты продемонстрировали любители рока. Аутсайдерами оказались школьники, слушающие рэп.

До этого американские ученые пришли к выводу, что грустная музыка способствует нормализации психоэмоционального состояния людей, погруженных в депрессию.


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