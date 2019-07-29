Завтра в Беларуси ожидается до +28°С
- 29.07.2019, 19:32
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30 июля в стране будет преимущественно без осадков.
Во вторник погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Белгидромет.
30 июля в стране будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью от +7..+9°С по северо-востоку республики до +18..+20°С по юго-западу. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.