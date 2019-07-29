Денег нет, но вы терпите 14 Кирилл Иванов

29.07.2019, 19:39

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Фото: kp.by

Как изменилась зарплатная риторика Лукашенко со времени последних «выборов».

Назначая руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, диктатор заговорил о зарплатах:

— Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть. Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя.

Как видим, накануне избирательной кампании Лукашенко не только не обещает конкретных цифр, как это было в предыдущие годы, но и фактически повторяет печально известное изречение российского премьера Дмитрия Медведева, прозвучавшее в Крыму несколько лет назад: «Денег нет, но вы держитесь».

Впрочем, судя по архивам выступлений в 2015-м, Александр Лукашенко накануне «выборов» также был достаточно осторожен в зарплатных прогнозах, сорвавшись едва ли не однажды на обещание вернуть зарплаты «по пятьсот». Кратко напомним несколькими цитатами о том, как это было.

— Мы откровенно и честно сказали: мы не будем под выборы, печатая деньги или изымая из золотовалютных и других резервов, накручивать заработные платы. Но коль мы не имеем такой возможности на повышение зарплаты, цены должны быть соответствующие. Это в наших руках. (Cовещание по актуальным внутриполитическим вопросам, 23 июня 2015-го).

— Цены зависят от нас. И нам надо раз и навсегда принять решение: коль мы не можем сегодня повысить зарплату, вы не повышайте. Но вы не забирайте другой рукой из кармана народа деньги, то есть не повышайте цены на ЖКХ (там, где можем контролировать), на энергетику, тепло, свет и так далее. (Послание к белорусскому народу и «парламенту», 29 апреля 2015-го).

— И то, что вы говорите, что, вот, я обещал зарплату… Да, обещал $ 500. И мы ее превосходили значительно. Сейчас чуть ниже. Но я уверен, что буквально в течение 1-2 лет мы превзойдем эту зарплату, мы вернемся на тот уровень зарплат, который у нас был вчера. Это я вам могу точно обещать. Даже если будет ситуация на наших традиционных рынках такой, как сейчас, или ухудшаться. (Интервью негосударственным средствам массовой информации 4 августа 2015-го).

Особенностью риторики Лукашенко в 2015-м было признание невозможности повышать зарплаты из-за «внешних причин». При этом от чиновников требовалось сдерживать цены на товары и услуги.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»