закрыть
29 июля 2019, понедельник, 22:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

ЦИК Украины объявил первых избранных нардепов

  • 29.07.2019, 19:52
  • 1,091

Народными депутатами парламента девятого созыва избраны 35 кандидатов.

В понедельник, 29 июля, ЦИК Украины признал избранными на досрочных парламентских выборах первых 35 нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook, передает nv.ua.

В частности, комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 35 одномандатных округах, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

Палицу И.П. — в ОИО № 22;

Констанкевич И.М. — в ОИО № 23;

Нестеренко Е.А. — в ОИО № 26

Личман Г. В. — в ОИО № 30;

Захарченко В.В. — в ОИО № 31;

Каптелова Р.В. — в ОИО № 36,

Магомедова М.С. — в ОИО № 45,

Солода Ю.В. — в ОИО № 47,

Ефимова М.В. — в ОИО № 48,

Новинского В.В. — в ОИО № 57,

Магера С.В. — в ОИО № 58,

Лубинца Д.В. — в ОИО № 60,

Герасименко И.Л. — в ОИО № 62,

Кицака Б.В. — в ОИО № 63,

Петьовку В.В. — в ОИО № 72,

Поляка В.М. — в ОИО № 73,

Касая Г. А. — в ОИО № 74,

Соху Р.В. — в ОИО № 75,

Налетова Д.А. — в ОИО № 144,

Шаповалова Ю.А. — в ОИО № 146,

Касая К.И. — в ОИО № 149,

Мовчана А.В. — в ОИО № 150,

Деркача А.Л. — в ОИО № 159,

Гевко В.Л. — в ОИО № 167,

Кинзбурскую В.А. — в ОИО № 171,

Бакумова А.С. — в ОИО № 173,

Пивоварова Е.П. — в ОИО № 175,

Микиша Д.С. — в ОИО № 181,

Стефанчука Н.А. — в ОИО № 187,

Лабазюк С.П. — в ОИО № 188,

Яценко А.В. — в ОИО № 200,

Перебийниса М.В. — в ОИО № 212,

Дубнова А.В. — в ОИО № 213,

Яременко Б.В. — в ОИО № 215,

Грищук Р.П. — в ОИО № 222.

Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.

В ЦИК отметили, что в Киев пока не передали оригиналы протоколов с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду с одномандатных избирательных округов № 69 и № 198.

Досрочные парламентские выборы состоялись 21 июля.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип