ЦИК Украины объявил первых избранных нардепов 29.07.2019, 19:52

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Народными депутатами парламента девятого созыва избраны 35 кандидатов.

В понедельник, 29 июля, ЦИК Украины признал избранными на досрочных парламентских выборах первых 35 нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook, передает nv.ua.

В частности, комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 35 одномандатных округах, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

Палицу И.П. — в ОИО № 22;

Констанкевич И.М. — в ОИО № 23;

Нестеренко Е.А. — в ОИО № 26

Личман Г. В. — в ОИО № 30;

Захарченко В.В. — в ОИО № 31;

Каптелова Р.В. — в ОИО № 36,

Магомедова М.С. — в ОИО № 45,

Солода Ю.В. — в ОИО № 47,

Ефимова М.В. — в ОИО № 48,

Новинского В.В. — в ОИО № 57,

Магера С.В. — в ОИО № 58,

Лубинца Д.В. — в ОИО № 60,

Герасименко И.Л. — в ОИО № 62,

Кицака Б.В. — в ОИО № 63,

Петьовку В.В. — в ОИО № 72,

Поляка В.М. — в ОИО № 73,

Касая Г. А. — в ОИО № 74,

Соху Р.В. — в ОИО № 75,

Налетова Д.А. — в ОИО № 144,

Шаповалова Ю.А. — в ОИО № 146,

Касая К.И. — в ОИО № 149,

Мовчана А.В. — в ОИО № 150,

Деркача А.Л. — в ОИО № 159,

Гевко В.Л. — в ОИО № 167,

Кинзбурскую В.А. — в ОИО № 171,

Бакумова А.С. — в ОИО № 173,

Пивоварова Е.П. — в ОИО № 175,

Микиша Д.С. — в ОИО № 181,

Стефанчука Н.А. — в ОИО № 187,

Лабазюк С.П. — в ОИО № 188,

Яценко А.В. — в ОИО № 200,

Перебийниса М.В. — в ОИО № 212,

Дубнова А.В. — в ОИО № 213,

Яременко Б.В. — в ОИО № 215,

Грищук Р.П. — в ОИО № 222.

Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.

В ЦИК отметили, что в Киев пока не передали оригиналы протоколов с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду с одномандатных избирательных округов № 69 и № 198.

Досрочные парламентские выборы состоялись 21 июля.