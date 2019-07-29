ЦИК Украины объявил первых избранных нардепов
- 29.07.2019, 19:52
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Народными депутатами парламента девятого созыва избраны 35 кандидатов.
В понедельник, 29 июля, ЦИК Украины признал избранными на досрочных парламентских выборах первых 35 нардепов.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook, передает nv.ua.
В частности, комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 35 одномандатных округах, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:
Палицу И.П. — в ОИО № 22;
Констанкевич И.М. — в ОИО № 23;
Нестеренко Е.А. — в ОИО № 26
Личман Г. В. — в ОИО № 30;
Захарченко В.В. — в ОИО № 31;
Каптелова Р.В. — в ОИО № 36,
Магомедова М.С. — в ОИО № 45,
Солода Ю.В. — в ОИО № 47,
Ефимова М.В. — в ОИО № 48,
Новинского В.В. — в ОИО № 57,
Магера С.В. — в ОИО № 58,
Лубинца Д.В. — в ОИО № 60,
Герасименко И.Л. — в ОИО № 62,
Кицака Б.В. — в ОИО № 63,
Петьовку В.В. — в ОИО № 72,
Поляка В.М. — в ОИО № 73,
Касая Г. А. — в ОИО № 74,
Соху Р.В. — в ОИО № 75,
Налетова Д.А. — в ОИО № 144,
Шаповалова Ю.А. — в ОИО № 146,
Касая К.И. — в ОИО № 149,
Мовчана А.В. — в ОИО № 150,
Деркача А.Л. — в ОИО № 159,
Гевко В.Л. — в ОИО № 167,
Кинзбурскую В.А. — в ОИО № 171,
Бакумова А.С. — в ОИО № 173,
Пивоварова Е.П. — в ОИО № 175,
Микиша Д.С. — в ОИО № 181,
Стефанчука Н.А. — в ОИО № 187,
Лабазюк С.П. — в ОИО № 188,
Яценко А.В. — в ОИО № 200,
Перебийниса М.В. — в ОИО № 212,
Дубнова А.В. — в ОИО № 213,
Яременко Б.В. — в ОИО № 215,
Грищук Р.П. — в ОИО № 222.
Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.
В ЦИК отметили, что в Киев пока не передали оригиналы протоколов с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду с одномандатных избирательных округов № 69 и № 198.
Досрочные парламентские выборы состоялись 21 июля.