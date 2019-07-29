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«Курим на каждой остановке по пару сигарет зараз»

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  • 29.07.2019, 20:08
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ФОто: kp.by

Как справляются с запретом пассажиры международных поездов и посетители популярных кафе.

Корреспонденты kp.by встретили поезд Минск - Одесса, вернувшийся в Минск, то есть проехавший уже дорогу туда и обратно по новым правилам.

- В поезде на территории Украины курить и раньше было нельзя, все обычно выходят на остановках и курят, - рассказала начальник поезда. - По Беларуси поезд едет недолго, несколько часов, можно и потерпеть. Или выходить на остановках, если они есть. Нарушителей пока особо нет - за эти два рейса протоколов составлено не было. Конечно, кто-то пытается курить в нерабочем тамбуре или в туалете, но мы пока ограничиваемся устным предупреждением и профилактической беседой. Этого достаточно.

Правда, позже одна из проводников рассказала нам, что один протокол все-таки был составлен, но начальник поезда эту информацию опровергла:

- Нет, пассажиры у нас в целом дисциплинированные. Это поезд южного направления, все едут семьями, с детьми, так что непонимания не возникало, - рассказала она.

- Лично я не видел, чтобы кто-то курил в тамбуре, - рассказал один из пассажиров поезда. Но судя по запаху в тамбуре, кто-то иногда все-таки тайком покуривал.

ФОто: kp.by

- Я курильщик со стажем, - рассказал другой пассажир. - Но при желании можно потерпеть хоть 15 часов - так мне приходилось делать во время трансатлантических перелетов. Но в самолетах все строго. В поездах есть много соблазнов - покурить в тамбуре, в туалете, между дверями вагонов. Впрочем, потерпеть пару часов до ближайшей остановки - это не проблема. Самые ярые курильщики выкуривают на остановке сразу по несколько сигарет - типа впрок.

По-прежнему нельзя курить и в здании столичного железнодорожного вокзала. Дополнительных курительных комнат тут не появилось.

- У нас в заведении не курят, - рассказала сотрудница ресторана «Звездный» на четвертом этаже вокзала. - И нигде в здании вокзала вы не покурите: придется спускаться на улицу и курить в специально отведенных местах.

То же самое подтвердили в справочной службе вокзала и в приемной начальника вокзала.

Перед зданием есть четыре места для курения: два недалеко от центрального входа и два по бокам - со стороны старого здания билетных касс и со стороны железнодорожной гостиницы. А еще по одному специально отведенному месту есть на каждом перроне. Пепельница, отделенные пунктиром на плитке два квадратных метра - вот и все удобства.

ФОто: kp.by

А В ЭТО ВРЕМЯ

Изменения коснулись и работы кафе, но во многих по-прежнему курят.

Корреспондент прошел по центральным кафе, где ранее свободно курили:

- У нас пока еще курят на летней террасе, рассказала «Комсомолке» администратор Golden Coffee на Богдановича. - Как долго это сохранится, пока неизвестно, указаний на этот счет нам пока не поступало. Потом будет какое-то отдельно отведенное место.

А вот в кафе этой же сети, расположенном на Привокзальной площади, уже давно не курят даже на летней террасе, рассказала нам администратор кафе.

Зато по-прежнему можно курить на террасе в кафе «Березка» на площади Победы. Также сохранился курящий зал в пабе Royal Oak на Киселева:

- Это место популярно среди любителей футбола, поэтому в некоторых случаях оторваться от просмотра матча, выйти и покурить на улице - это значит пропустить гол любимой команды, - рассказал один из постоянных посетителей паба.

Сохранили «курящие столики» и внутри паба Clever на Гикало. А вот на летней террасе теперь не курят.

Также пока продолжают курить и в некоторых других популярных минских заведениях.


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