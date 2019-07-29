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Страх Кремля перед народом растет

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  • Миодраг Шорич
  • 29.07.2019, 20:11
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По мере нарастания нервозности у провластных элит РФ растет и мужество оппозиции.

Победы придают силы. Во время произошедших в Москве столкновений между властями и оппозицией последняя одержала моральную победу. Кто станет защищать полицейского, избивающего дубинкой лежащую на асфальте девушку только потому, что она требует честных выборов? Кто будет аплодировать бойцам Росгвардии, которые тащат в автозаки жестоко избитых ими молодых людей, осуществляющих свое право на демонстрацию? Кто встанет на сторону ОМОНа, бросающегося на демонстрантов с разъяренными овчарками? Все симпатии и сочувствие - на стороне протестующих. И так происходит всегда. Фотографии кремлевских головорезов, безжалостно надвигающихся на демонстрантов, отталкивают. Они наглядно демонстрируют, что в России власть превалирует над правосудием. В демократическом обществе все происходит наоборот.

Снимки, запечатлевшие избиения демонстрантов, вызвали возмущение у миллионов людей в России и во всем мире. Обратить на них внимание должны и западные компании, продолжающие инвестировать в российский рынок, в том числе Siemens, Wintershall и Daimler. Тому, кто сейчас поддерживает российский режим, придется оправдываться на Западе.

Незначительные выборы в Мосгордуму

Как Россия могла дойти до такого? Все началось с выборов в Московскую городскую думу, намеченных на 8 сентября. И это удивительно, поскольку данный парламент мало что решает. Предстоящее голосование настолько незначительно, что обычно никто не проявляет к нему особого интереса, даже избиратели. Но на этот раз в Мосгордуму хотели баллотироваться десятки независимых кандидатов, и Кремль, воспользовавшись надуманными основаниями, решил это предотвратить. В ответ вспыхнули протесты. Но если правительство машет кулаками даже тогда, когда речь идет о сравнительно неважном политическом голосовании, что же произойдет, когда однажды действительно встанет вопрос о власти - на выборах в Государственную думу или президентских выборах?

Провластные элиты, правящие при президенте Путине, все больше боятся собственного народа. И на это есть веские причины. Государственный аппарат коррумпирован. Именно он несет ответственность за то, что уровень жизни россиян на протяжении многих лет снижается, экономика находится в состоянии стагнации, инфраструктура за пределами крупных городов приходит в упадок, образованная молодежь покидает страну. Со времени принятия решения о проведении так называемой пенсионной реформы миллионы пожилых людей чувствуют себя обманутыми государством.

Президент Путин на протяжении многих лет обещает соотечественникам улучшения в стране. Но ему уже вряд ли кто-то верит. Правительство опасается, что избиратели повернутся к нему спиной. Именно поэтому оппозиционным политикам не дают баллотироваться, прессу контролируют, а независимых журналистов преследуют. Кремль боится протестов как черт ладана, это типичный рефлекс власти в неправовом государстве.

Оппозиция больше не боится

Нынешние правящие элиты все еще держатся. Они боятся потерять свою кормушку. Но им бросают вызов оппозиционные политики, утратившие всяческий страх: они приносят в жертву свою карьеру, не боятся преследований, гонений и тюремных заключений, не щадят ни собственной жизни, ни жизней своих соратников. И их авторитет усиливается в особенности тогда, когда государство применяет в отношении них насилие - так, как это произошло 27 июля.

Миодраг Шорич, DW


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