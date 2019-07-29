Ученики доктора Майрановского Юрий Федоров

29.07.2019, 20:24

2,298

Юрий Федоров

Они слишком много знают.

Алексею Навальному, действительно, как только он выйдет из тюрьмы надо проверить, желательно за пределами России, почему вдруг с ним случился приступ аллергии. Ведь не исключено, что в нынешней Москве "острая аллергическая реакция" может быть спровоцирована таллием, полонием или каким-нибудь диоксином. И не случайно. Традиция убивать политических противников ядом унаследована нынешним российским руководством от большевистских лидеров. Они, в свою очередь, учились у правителей древности и средневековья.

Вплоть до XIX века яды широко использовались для уничтожения противников в борьбе за власть, соперников в бизнесе и любви и тому подобное. "Войны выигрываются не армиями и золотом, а поварами на кухнях и распорядителями званых обедов. Нужна малость – уметь влить в бочку мёда каплю яда", говаривал, например, римский папа Александр VI, выходец из древнего рода Борджиа. В XIX веке подобные методы исчезли из политики, по крайней мере, политики европейской. Но к ним вновь вернулись в Советской России после большевистского переворота.

В 1921 году при председателе Совнаркома Ленине была организована лаборатория по использованию ядов и наркотиков. С 1926 года ее преемником стала секретная группа, которую возглавлял Яков Серебрянский, специализировавшаяся на террористических актах за границей. В 1938 году она была включена в состав 4-го спецотдела НКВД, которым руководил некто Филимонов. Ее начальником был назначен Григорий Майрановский, получивший ученую степень доктора медицинских наук без защиты диссертации за совокупность работ, выполненных по заданию советской госбезопасности. В разное время эта лаборатория называлась по разному: Лаборатория № 1, Лаборатория № 12, Лаборатория X, Камера. Но ее основная цель была постоянной – поиск ядов, которые невозможно было бы идентифицировать при вскрытии. Яды испытывались на заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.

Одновременно, Майрановский привлекался к секретному уничтожению людей, по тем или иным причинам неугодных Кремлю или Лубянке. В 1953 году, Майрановский, допрошенный по делу Берия, свидетельствовал: "Кто были эти лица, я не могу назвать, так как мне не называли их, а разъясняли, что это враги и подлежат уничтожению. Задания об этом я получал от Л.П. Берии, В.Н. Меркулова (заместитель Берия) и Судоплатова. Это относится к периоду, начиная с 1938 по 1950 гг. ...Мне никогда не говорилось, за что то или иное лицо должно быть умерщвлено, и даже не называлось фамилии. После получения задания Судоплатов, или Фитин (начальник разведки в 1939-46 годах), или Филимонов организовывали мне встречу на конспиративной квартире с лицом, подлежащим умерщвлению, и там во время еды, выпивки мною в напитки или в пищу вмешивались яды. Иногда лица, подлежащие умерщвлению, одурманивались и посредством инъекции яда умерщвлялись. Я не могу точно назвать, сколько лиц мною было умерщвлено. Я не знаю их фамилий, я не знаю, в чем их вина".

В 1953 году Лаврентий Берия и Всеволод Меркулов были расстреляны. Судоплатов и Майрановский были осуждены на 10 лет лишения свободы. Многие сотрудники лаборатории ядов спились, а некоторые, например, Сергей Муромцев, сделали неплохую карьеру в советской науке. Но "лаборатория ядов" при КГБ продолжала действовать. 12 октября 1957 года агентом КГБ Богданом Сташинским был убит один из руководителей Организации украинских националистов Лев Ребет. А два года спустя тот же Сташинский таким же образом убил лидера этой организации Степана Бандеру. И в том, и в другом случае жертвы были отравлены специальным ядом, провоцировавшим обширный инфаркт. В 1957 году талием был отравлен бывший офицер КГБ, ушедший на Запада, Николай Хохлов. Ему было поручено ликвидировать руководителя Национально-трудового союза Георгия Околовича. Совесть не позволила Хохлову выполнить это поручение, он предупредил Околовича, чем спас ему жизнь. Хохлову повезло: он сразу попал в очень хороший американский военный госпиталь в Германии, где врачи смогли его вылечить. В 1979 году разработанным в "лаборатории ядов" рицином был отравлен в Лондоне болгарский диссидент, писатель Георгий Марков.

Убийства продолжались и после распада Советского Союза. Но нынешним ученикам и последователям доктора Майрановского стоит иметь в виду, что в средневековой Англии отравителей варили живьем в котлах. Сейчас, правда, времена политкорректные, но все же, все же... Впрочем, они могут и не дождаться краха режима. Чем слабее позиции Кремля, тем больше людей умирает просто потому, что они слишком много знают.

Юрий Федоров, kasparov.ru