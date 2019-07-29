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Иран заявил о планах провести учения с РФ в Ормузском проливе

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  • 29.07.2019, 20:29
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Эта акватория стала причиной обострения отношений Ирана с США и Великобританией.

Об этом сообщает местное агентство IRNA со ссылкой на командующего Военно-морскими силами исламской республики контр-адмирала Хосейна Ханзади, передает РБК.

«Мы договорились [с российской стороной] о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане, и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года», — сказал он, не уточнив, когда именно могут пройти учения.

Говоря о конкретном месте грядущих учений, Ханзади отметил, что они состоятся в северной части океана и в акватории Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.

В январе иранские военные анонсировали другие совместные российско-иранские военно-морские учения — на Каспии. Тогда также не уточнялось, когда могут пройти такие мероприятия. В последний раз две страны проводили учения в Каспийском море в 2015 и 2017 годах.

Сообщения о совместных военных мероприятиях России и Ирана появились на фоне продолжающейся напряженности между исламской республикой с некоторыми западными странами, например, с США и Великобританией, как раз в районе Ормузского пролива. В середине июля США сбили над водами пролива иранский беспилотник, который, по заверению Вашингтона представлял угрозу находившемуся там американскому кораблю и его экипажу.

В Персидском заливе находятся два британских корабля. Они появились там после того, как Иран задержал в Ормузском проливе танкер, который шел под британским флагом.


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