Роман Бессмертный: Я невъездной в Беларусь 3 29.07.2019, 20:47

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Роман Бессмертный

Несмотря на запрет, экс-посол Украины в Беларуси смог въехать в страну.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что ему неизвестно, на каких основаниях его пустили в Беларусь на заседание группы по решению конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью LB.ua, которое опубликовано в понедельник, 29 июля

«Я, например, невъездной в Беларусь — и то, что белорусы пропустили меня на заседание ТКГ — это только Господу Богу и тем людям известно, которые это обеспечивали, и сколько было приложено усилий», — заявил Бессмертный.

Он отметил, что ранее он был чиновником, а сейчас просто является гражданином Украины. Кроме того, он заявил, что у него нет дипломатического паспорта.

По его словам, он вез чемодан, где был компьютер с информацией закрытого типа, документы на бумажных носителях для служебного пользования, техническое задание, тактика ведения переговорного процесса. Он отметил, что «на основе этих невинных документов, при желании, можно сделать такую «бомбу», что он потом домой не вернется.