18 неожиданных фактов о флагах мира 29.07.2019, 21:08

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Например, флаг Либерии приносит стране 90% доходов в казну.

Каждому, кто смотрел «Теорию большого взрыва», наверняка знакома передача Fun with Flags, в которой Шелдон Купер с переменным успехом рассказывал о флагах разных стран. И хотя его детище не нашло много поклонников, на самом деле флаги (наука о которых, кстати, называется вексиллологией) таят в себе массу секретов. Например, знаете ли вы о том, что российский триколор, несмотря на свои стандартные цвета, отличается от прочих одной особенностью, а неправильные звезды на символе КНР однажды чуть не стали причиной международного скандала?

AdMe.ru поближе познакомился с вексиллологией и теперь можем точно сказать, что флаги — это совсем не скучно.

Индийский флаг должен быть сделан вручную и из натуральных материалов. Полотнища из искусственных тканей, которые используют в других странах, не признаются официальными символами страны.

Флаг Доминиканской Республики — единственный в мире, на котором есть изображение Библии.

Несмотря на то что Марс, как и любой другой космический объект, не может принадлежать ни одному государству, у него тоже есть свой флаг. Красная полоса на его полотне символизирует настоящее планеты, а зеленая и синяя — ее будущее в том случае, если земляне решат колонизировать космического соседа.

Хотя Гавайи входят в состав США, у них на флаге есть английский Union Jack (так неофициально именуют аналогичный символ Британии), хотя последняя никогда не колонизировала эти острова. Это единственный из всех штатов США, где есть изображение символа другой страны.

На флаге острова Мэн, как и на флаге автономной области Италии Сицилии, изображен трискелион - три ноги, выходящие из общего центра. Этот флаг считается одним из старейших в мире: последний раз он менялся еще в XIII веке.

Под флагом Либерии ходит около 1 600 морских судов, принадлежащих другим странам. Согласно международному праву, каждый торговый корабль должен быть приписан к флоту какой-либо страны, которая несет за него юридическую ответственность. Плата же за возможность ходить под их флагом у Либерии меньше, чем у других государств, что привлекает судовладельцев. Дело это настолько прибыльное, что в некоторые годы 90 % государственный казны этой африканской страны наполняется за счет пошлины.

У флага Колумбии размер полос неравномерен: на верхнюю желтую приходится половина флага, а вторую половину полотнища занимают красная и синяя. Кроме того, у него нет строгих размеров, тогда как у флагов остальных государств они регламентированы на законодательном уровне. Кстати, практически так же выглядит и флаг Эквадора — за исключением герба, который нарисован в центре полотна.

Самый добрый в мире флаг принадлежит Шри-Ланке: 4 листка фигового дерева, изображенного на нем, символизируют сострадание, любовь, взаимопонимание и самообладание.

Флаг Италии был создан по образцу французского триколора во времена Наполеона. Примечательно, что окончательные цвета итальянского флага были приняты только в 2006 году после трехлетних споров о том, какими должны быть их оттенки.

Малые звезды на флаге Китая указывают одной из вершин на большую звезду, которая символизирует Компартию страны, из-за чего расположены не параллельно. В 2016 году устроители Олимпиады в Рио-де-Жанейро по ошибке использовали флаги с параллельными звездами, чем вызвали недовольство китайской стороны.

Несмотря на то что у цыган нет своего государства, флаг у них имеется. На его полотнище нарисованы зеленая и синяя полосы и красное индийское колесо (чакра), которое символизирует одновременно и кочевую жизнь, и индоарийское происхождение народа.

Цвета флага России не имеют официальной трактовки значений. И это исключительный случай.

Круг на флаге Бангладеш немного смещен влево. Считается, что когда полотнище развевается на ветру, то визуально круг становится в его центр.

Во время переговоров Северной и Южной Корей в 1950-х годах представители стран стали приносить на встречи все большие и большие флаги, стараясь превзойти друг друга в размере. В конце концов они стали настолько огромными, что перестали умещаться в палатку, где проходили заседания. Чтобы прекратить «войну флагов», пришлось организовать отдельную встречу, посвященную размерам полотнищ.

Флаг американского штата Огайо — единственный из флагов США, имеющий не прямоугольную форму. Существуют особые официальные правила того, как правильно свертывать полотнище для хранения. Кстати, у главного символа Соединенных Штатов они тоже есть.

Флаг Афганистана за последние 140 лет менялся 22 раза.

Однако рекордсменом по смене флагов являются США: главный символ страны обновлялся 27 раз. С добавлением новых штатов увеличивалось и количество звезд, а последняя на сегодняшний день, 50-я, появилась в 1960 году. Кстати, если Пуэрто-Рико все же станет 51-м штатом, флаг ждет еще одно изменение.

У существовавшего в XIX–XX вв. зависимого от Франции африканского государства Французский Судан в 1958–1959 гг. был флаг, который копировал французский за исключением одной детали: в его центре был нарисован пляшущий человечек.