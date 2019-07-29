Последняя конвульсия режима Путина 2 Андрей Пионтковский

29.07.2019, 22:04

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Андрей Пионтковский

В РФ выросло новое поколение, которое полностью не приемлет путинизм.

Протесты в Москве стали для меня приятной неожиданностью. В целом, это был самый большой несанкционированный митинг в истории постсоветской России.

Я отметил бы две очень характерные черты. Во-первых, возраст демонстрантов — это молодежь 25-ти, максимум 40 лет. Это новое поколение, которое полностью не приемлет путинизм. Также поражает их готовность сопротивляться полиции, и вот эта найденная ими эффективная тактика — не митинг на каком-то фиксированном месте, а блуждающий рой по всему городу, когда толпа людей возникает то в одном, то в другом месте.

Если же говорить о поводе, то он здесь даже не столь важен. Вряд ли те кандидаты, которым отказали в допуске на участие в выборах, надеялись, что действительно смогут зайти в какую-нибудь думу. Это был лишь повод для выражения принципиального протеста против режима. Демонстранты шли по Лубянке и прямо скандировали «Путин вор!»

Все это подтверждает оценки экспертов о том, что путинский миф мертв. Популярность российского президента падает, а в России в разных городах и по разным поводам возникают протесты, что неизбежно и необратимо будет только нарастать. Власть поступила с демонстрантами самым жестким образом, показав, что уходить не собирается, к компромиссам не готовится и будет идти на очень жесткое противостояние.

Почему Путин не комментирует протесты лично? Это хороший вопрос. Вообще говоря, в последнее время его поведение свидетельствует о неадекватности. Но есть некий коллективный Путин, и некая мобилизационная партия внутри власти, возглавляемая ястребом Патрушевым, который лично руководил расправой над демонстрантами и судебными преследованиями. Эта партия состоит из ближайших друзей и подельников Путина, толкая его на самые жестокие репрессии.

Думаю, что протесты — очень важная картина для всего мира. Ведь теперь у власти есть только один выход — перейти к очень жестким репрессиям, а для их обоснования пойти на эскалацию конфликта с Западом. Мол, нас окружают враги, они хотят уничтожить нашу замечательную родину. И таким образом в России пойдут на самые серьезные действия, повысив уровень конфликта с тем, чтобы он оправдал введение какого-нибудь чрезвычайного или военного положения.

Так что мир должен быть к этому готов. Включая, кстати, и Украину. Я не исключаю, что протесты в России могут каким-то образом отразиться на Украине. Тем более, и я говорил об этом ранее, с новым президентом и его партией, которая называет предыдущую власть партией войны, тем самым повторяя российские тезисы.

Почему, когда в Украине напали на студентов, на следующий день на улицы вышли люди, а в России — нет? Потому что Украина — не Россия, а Россия — не Украина. И мне бы пришлось очень долго отвечать на этот вопрос, но самым правильным ответом будет то, что Украина несколько столетий провела в составе Великого княжества Литовского, в то время как Московия находилась в составе Золотой Орды, что наложило очень серьезный отпечаток на психологию и того, и другого народа. А потому и все подобные процессы в России происходят гораздо медленнее, чем в Украине.

А о том, будут ли протесты продолжаться, давайте поговорим 3 августа, когда они и назначены. Да, все лидеры протеста арестованы, и как раз сегодня идут суды над ними: они получат от 10 до 30 дней ареста. Тем не менее, придет значительное количество людей, а власть уже не будет колебаться, выбирая крайне жесткие формы. И вот еще самая последняя новость: что что-то странное происходит со здоровьем Навального. Говорят, он может быть отравлен.

И Россия, и весь мир должны готовиться к последней конвульсии путинского режима. Но она будет очень опасна.

Андрей Пионтковский, «Новое время»