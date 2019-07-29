Градообразующее лето 29.07.2019, 22:29

Беларусь - страна, где анекдоты становятся былью.

Анекдот есть такой. Приводят родители маленькую девочку к психиатру, тот у нее спрашивает: «Девочка, как тебя зовут?» - «Маша». - «А сколько тебе лет?» - «Пять» - «А какое сейчас время года?» - «Лето». - «Машенька, ну какое же это лето? Ты вчера на саночках каталась?» - «Да». - «Снеговика лепила?» - «Да». – «Так какое же это лето?» - «Вот такое хреновое лето!»

Фото «Рэгіянальная газета»

Смех смехом, но Беларусь - страна, где анекдоты становятся былью. Совсем недавно бородатый анекдот про «прачечную-х…чечную» устами своего пресс-секретаря воплотило в жизнь Министерство сельского хозяйства, а теперь вот небесная канцелярия внесла свой вклад в это дело. 25 июля всю соль анекдота про «хреновое лето» прочувствовали на себе жители Минской области, пишет «БелГазета».

Накануне в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили, что в отдельных районах страны ожидается ухудшение погоды: прогремят грозы, пройдут сильные ливни, которые будут местами сопровождаться градом. Но никто не предполагал, насколько серьезным окажется этот прогноз.

На следующий день, около часа дня, хляби небесные таки разверзлись. Больше всего досталось Мядельском району. Сильнейший град размером с перепелиное яйцо засыпал огороды, повредил окна в некоторых домах, поломал теплицы и уничтожил урожай на земельных участках жителей агрогородка Будслав и соседних деревень.

Фото «Рэгіянальная газета»

На плодовых деревьях не осталось даже листьев. Под белым покрывалом оказались улицы и сады. Град был такой интенсивности, что местным жителям для расчистки дороги и дворов пришлось использовать лопаты. В этом же регионе мощный ветер сносил крыши домов и валил заборы.

«Зима пришла в Будслав посреди лета. Град размером с яйцо! - жаловались местные жители изданию «Рэгіянальная газета». - Так намело, что едва дом открыли. В огороде все побило, одни дудки остались, листья с деревьев посрывало. Теплицы вон как побило, стекла у людей разбивало. Ничего в огороде не осталось, вот какая беда!»

Фото «Рэгіянальная газета»

Фото «Рэгіянальная газета»

Удивительно, но в те же самые дни, когда белорусы чистили дороги от снега, Европу вновь накрыла 40-градусная жара, и даже за полярным кругом было +33. Хотя чему тут удивляться? Это же Беларусь - все не как в Европе.