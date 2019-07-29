В Конгрессе призвали Трампа ввести второй пакет санкций против РФ по делу Скрипалей 29.07.2019, 22:39

В Конгрессе заявили, что что санкции «являются критически важным шагом для привлечения РФ к ответственности».

Лидеры комитета Палаты представителей США по иностранным делам призвали администрацию президента Дональда Трампа ввести второй пакет санкций против РФ из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Как сообщает The Washington, в письме Трампу председатель комитета, демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Макколл заявили, что санкции в отношении Москвы «являются критически важным шагом для привлечения России к ответственности».

В августе 2018 года Государственный департамент ввел санкции против РФ в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

Согласно закону, администрация обязана ввести второй пакет санкций в отношении России в течение трех месяцев, если только не будет подтверждено, что страна прекратила разработку химического оружия и может заверить в том, что она не будет применять химоружие в будущем. Однако новые ограничительные меры до сих пор не введены.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года в британском городе Солсбери.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ. Россия же отвергает все обвинения.