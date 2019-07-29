закрыть
29 июля 2019, понедельник, 22:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Конгрессе призвали Трампа ввести второй пакет санкций против РФ по делу Скрипалей

  • 29.07.2019, 22:39

В Конгрессе заявили, что что санкции «являются критически важным шагом для привлечения РФ к ответственности».

Лидеры комитета Палаты представителей США по иностранным делам призвали администрацию президента Дональда Трампа ввести второй пакет санкций против РФ из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Как сообщает The Washington, в письме Трампу председатель комитета, демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Макколл заявили, что санкции в отношении Москвы «являются критически важным шагом для привлечения России к ответственности».

В августе 2018 года Государственный департамент ввел санкции против РФ в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

Согласно закону, администрация обязана ввести второй пакет санкций в отношении России в течение трех месяцев, если только не будет подтверждено, что страна прекратила разработку химического оружия и может заверить в том, что она не будет применять химоружие в будущем. Однако новые ограничительные меры до сих пор не введены.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года в британском городе Солсбери.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ. Россия же отвергает все обвинения.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип