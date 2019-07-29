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Как три друга из Гомеля выкупили деревню, чтобы вернуть ее к жизни

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  • 29.07.2019, 22:51
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Фото: svaboda.org

Новые владельцы хотят исправить ситуацию и культивировать «деревенский образ жизни».

Деревню Красный Октябрь (Речицкий район) выкупили три друга из Гомеля, пишет «Радые Свабода». Десять лет назад поселение пришло в упадок. Новые владельцы хотят исправить ситуацию и культивировать «деревенский образ жизни».

Фото: svaboda.org

Нынешние хозяева Красного Октября – путешественник Кирилл Кравцов, эколог Дмитрий Янко и геолог Максим Новиков – пригласили коренных жителей. Вместе они восстановили карту, обозначили места, где раньше стояли жилые дома. Там установят таблички с историями семей. Парни объяснили:

Фото: svaboda.org

«Память – это важно. Человек без памяти – жалкое существо, которым легко манипулировать».

Деревню основали в 20-х годах прошлого века, ее называли белорусской Кубой. Ее окружала вода, люди жили, как на острове. Дети добирались до школ на лодках. Но в конце нулевых поселение опустело: старые жители умерли, те, кто моложе, переехали в города. Однажды сюда забрели туристы и пришли в восторг. С тех пор деревню называют «Арт-деревней», здесь проводят фестивали, пленэры, наблюдают за птицами и животными.

Бывшие жители Красного Октября сомневаются, что местность удастся полностью восстановить. Но сделать привлекательной для любителей дикой природы – запросто. Дмитрий Янко пообещал, что «продвижение» деревни не закончено. Ей придадут иной облик, возродят утерянный смысл.


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