Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники 3.07.2019, 7:34

Соглашение было достигнуто на переговорах Владимира Зеленского с Джастином Трюдо.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении соглашения об усилении военного сотрудничества с Канадой, сообщает nv.ua.

Во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Украины уточнил, что речь идет о поставках бронетехники.

«Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать подробнее, но мы говорим о том, что именно в Украине может появиться что-то, что даст Украине рабочие места в этой сфере», — добавил Зеленский.

Больше деталей глава украинского государства не сказал, отметив, что детали будут после подписания соглашения.

Со своей стороны, Трюдо заявил, что Канада включила Украину в перечень стран, которым разрешено поставлять вооружения.

«Мы продолжим работать с Украиной, чтобы она получала поддержку — как от канадских военных инструкторов, так и вооружение», — сказал он.

Напомним, что во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Канаду.