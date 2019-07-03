Фотофакт: Ветер в Гомельской области переломил шесть бетонных столбов 3.07.2019, 7:43

Такое произошло впервые в истории белорусской энергосистемы.

Шесть опор линий электропередачи сломал ветер в Гомельской области. Об этом сообщает РУП «Гомельэнерго».

Непогода, напомним, разыгралась в стране накануне. Из-за дождей, гроз и сильного ветра пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси. По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов.

На Гомельщине ветер был такой силы, что ломал опоры линий электропередачи.

«Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что впервые в истории белорусской энергосистемы ветер в чистом поле сломал 6 опор 330 кВ. В прошлый летний ураган три года назад ветер впервые ломал 110 кВ. В этом году он взял «новые высоты», — прокомментировал в Twitter начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» Александр Мальков, сообщает tut.by.

По словам энергетика, высота такой опоры составляет 27 метров. Сейчас их будет восстанавливать специализированная организация, которая возводит ЛЭП.