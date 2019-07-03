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Опубликованы секретные документы операции «Багратион» в Беларуси

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  • 3.07.2019, 7:59
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Документы раскрывают малоизвестные эпизоды.

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива об одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны — операции «Багратион», итогом которой стало освобождение Минска. Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.

«На интернет-портале Минобороны России опубликован мультимедийный раздел «Из Минска виделся Берлин» с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Документы раскрывают малоизвестные эпизоды … одной из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны — «Багратион », — отметили в ведомстве.

В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерала Александра Покровского, в котором начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому сообщили об освобождении Минска с детальным описанием хода операции. Также раздел содержит документы о подготовке к проведению операции. В частности сообщается, что наступление началось с артподготовки, длившейся 2 часа 50 минут и массированных авиаударов.


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