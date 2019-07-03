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NEXTA: В школах назначили ответственных за создание базы «тунеядцев»

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  • 3.07.2019, 8:14
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В нее попадут ученики, которые не продолжили образование и не начали работать.

Блогер Степан Светлов опубликовал в телеграм-канале NEXTA фотографию приказа директора витебской школы о назначении ответственного за формирование и ведение базы данных об идентификационных номерах учеников, которым исполнилось 18 лет. Ранее сайт Charter97.org сообщал, что ID из «базы учащихся» будут использоваться непосредственно для актуализации данных в общебелорусской «базе тунеядцев».

«По нашим данным, таких «ответственных» сейчас назначили во всех средних школах Беларуси. Да, вы все поняли правильно: если выпускник по окончании школы не трудоустроился официально, не поступил в ВУЗ или колледж и не ушел в армию - отныне он автоматически будет зачисляться в списки «тунеядцев».

Со всеми вытекающими», - пишет NEXTA.


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