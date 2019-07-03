Гибель 14 подводников ВМФ России: стали известны новые подробности 3.07.2019, 8:23

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Иллюстрационное фото

ЧП произошло на спускаемом аппарате подлодки «Лошарик».

Минобороны РФ сообщило, что при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских подводников. ЧП произошло на спускаемом аппарате подлодки «Лошарик», сообщил источник. Главное о случившемся — в материале РБК.

1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при «изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России», погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате. В числе погибших — семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Пожар был ликвидирован усилиями команды.

Где именно произошла катастрофа — неизвестно. В сообщении Минобороны РФ указано, что это были российские территориальные воды.

На каком именно глубоководном аппарате погибли моряки, Минобороны РФ не сообщает. Сейчас он находится на базе Североморск.

ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831 (также известного как «Лошарик»), погиб штатный экипаж этого спускаемого аппарата, сообщил источник РБК в силовых структурах.

«Лошарик» — это российская атомная глубоководная подводная лодка, глубина погружения может достигать 6 тыс. м, пишет портал «Военное обозрение». На ее борту нет никакого вооружения. Аппарат был создан в 1980-х годах конструкторами КБ «Малахит», входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

Глубоководный спускаемый аппарат крепится к носителю снизу. Носителем выступает специально переделанная для этих целей атомная стратегическая подлодка проекта 667БДР «Кальмар» К-129. Подлодка К-129, по данным «Военного обозрения», числится в составе российского Северного флота и носит обозначение БС-136 «Оренбург».

Причины

Согласно сообщению Минобороны, причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения.

Почему возник пожар, не сообщается.

Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков.

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности заявило, что, по словам российских чиновников, на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа.

Реакция

Президент России Владимир Путин отменил запланированный визит в Тверскую область на форум «Реки России». Вместо этого он встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Путин назвал случившееся «большой потерей для флота, да и вообще для армии». Глава государства выразил соболезнование семьям погибших и поручил главе Минобороны оказать им всю необходимую помощь и поддержку. Президент также поручил Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал на своей странице в Facebook, что гибель подводников — страшная трагедия. Регион готов оказать Северному флоту необходимую помощь.