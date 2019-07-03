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Майя Санду: Мы освобождаем Молдову от власти олигархов

  • 3.07.2019, 8:28
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Майa Санду
Фото moldova24.info

Премьер-министр страны рассказала о действиях коалиции после бегства Плахотнюка.

В результате политического кризиса в Молдове, начавшегося после парламентских выборов в феврале 2019 года, в Кишиневе было сформировано коалиционное правительство из пророссийских и проевропейских сил.

В интервью DW новый премьер-министр Молдовы и лидер проевропейского блока ACUM Майя Санду рассказала о том, какие политические изменения теперь ожидают страну.

- Наш последний разговор состоялся в скромном бюро вашей партии. Сегодня же мы встретились в здании правительства страны. Тогда вы назвали Молдавию государством, находящимся под властью олигархов. А сегодня?

- Сейчас мы находимся в процессе освобождения государства от власти олигархов. Слуги режима Плахотнюка уходят, один за другим (олигарх и председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк в середине июня отказался от власти. Перед этим он на протяжении нескольких дней отказывался признать новую правительственную коалицию, состоящую из проевропейского блока ACUM и пророссийских социалистов. - Ред.). Однако мы осознаем, что некоторые институты до сих пор находятся у них под контролем. И мы собираемся навести порядок в государстве.

- Олигарх Плахотнюк отказался от власти и бежал из страны. Почему ему позволили уйти?

- Это нам еще предстоит выяснить. О том, что он покинул страну, мы узнали только из публичного заявления его партии ДПМ (Демократическая партия Молдовы. - Ред.) о признании ею нового правительства Молдовы.

Институты, которые несут за это ответственность, до сих пор не могут предоставить четкой информации о том, как Плахотнюку удалось покинуть пределы страны. Очевидно, что он смог воспользоваться своим влиянием на определенные институты, чтобы не оставлять следов.

- Международное сообщество опасается, что временное сотрудничество между блоком ACUM и пророссийской Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) приведет к возрождению российских планов о федерализации Молдовы (самопровозглашенная республика Приднестровье отделилась от Молдовы в начале 1990-х годов и не признает правительство в Кишиневе. Из-за этого замороженного конфликта тема федерализации сегодня вновь приобрела особую значимость. - Ред.). На что вы рассчитываете в контексте все более близких отношений с Россией?

- Никакой федерализации не будет, пока наша партия выступает против этого. Что касается России: мы тоже были очень удивлены стараниями Москвы, отдалить Плахотнюка от политической жизни страны. Подписанное нами соглашение с партией социалистов - единственный документ о совместной работе этих двух партий. Он находится в открытом доступе. Посмотрим, насколько глубоким будет это сотрудничество. Пока обе стороны придерживаются своих обязательств.

- Перед парламентскими выборами в феврале вы заверили своих избирателей, что не будете сотрудничать с пророссийскими социалистами. Можно ли считать, что нынешнее соглашение о сотрудничестве с ПСРМ - это обман вашего электората?

- Мы стояли перед выбором. Или мы позволим режиму остаться у власти, рискуя, что в нашей стране не останется и следа демократии, или мы заключим соглашение с социалистами. Да, это сотрудничество было бы еще шесть месяцев тому назад для нас неприемлемо. Но это решение было принято совместно с членами партии и нашими избирателями. Мы долго искали лучшие варианты, однако через три месяца поняли, что их нет.

- Впервые ЕС, Россия и США были едины: все хотели, чтобы Плахотнюк отказался от власти. Почему вы считаете, что он и его партия внезапно лишились поддержки из-за рубежа?

- Я думаю, все его действия и решения были на тот момент настолько плохими, что против него сплотились силы, которые обычно не сотрудничают друг с другом, и меньше всего в нашем регионе.

Плахотнюк и все его лоббисты больше могли скрыть, насколько масштабно было их злоупотребление властью. В Брюсселе мне также сказали, что Плахотнюк - это большая проблема Молдовы. Там сказали: пока вы не избавитесь от него, в Молдавии не будет перемен к лучшему и не будет никаких перспектив.

- За последнее время всплыл целый ряд подробностей о незаконных махинациях таможни и МВД. Ваш соратник по партии, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Андрей Нэстасе также рассказал о том, что более ста сотрудников министерства внутренних дел при режиме Плахотнюка принимали конверты со взятками. Вы понимаете, что в вашем подчинении находится министерство, которое по факту превратилось в криминальную группировку?

- В общем это меня не удивляет и, я думаю, есть и другие институты, в которых происходят отвратительные вещи. Например, некоторые государственные предприятия до недавнего времени финансировали бизнес Плахотнюка. Мы сейчас наводим порядок, но это очень сложно делать, когда прокуратура не работает как должно.


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