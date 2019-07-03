Ученые раскрыли тайну возникновения континентов на Земле 1 3.07.2019, 8:36

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Континентальная кора нашей планеты могла начать формироваться на миллиарды лет раньше, чем считается.

Наша планета отличается долгой и беспрерывной геологической активностью, и ее самые древние породы давно «переработаны» этими процессами. Считается, что сами материки с их континентальными плитами в целом сформировались лишь около 2,5-3 миллиардов лет назад, когда Земле уже было 3,5-4 миллиарда лет. Соответствующие породы появляются в «геологической летописи» именно тогда, пишет naked-science.ru.

Однако австралийские геологи считают, что континентальная кора намного старше и образовалась еще 4-4,5 миллиарда лет назад. Об этом Деррик Хэстерок (Derrick Hasterok) и его коллеги из Университета Аделаиды сообщают в статьях (1, 2), опубликованных в журналах Precambrian Research и Lithos.

Авторы проанализировали в общей сложности 75 800 образцов магматических пород, собранных на различных континентах, установив содержание в них радиоактивных изотопов. Распадаясь со временем, они могут служить естественными хронометрами, позволяя определить возраст породы. Так, ученые заметили неожиданное падение радиоактивности у образцов старше двух миллиардов лет.

Чтобы объяснить эту аномалию, они предположили, что континентальные плиты в то время уже были более массивными, чем принято считать. Сильнее разогреваясь под действием внутреннего трения и радиации, они активнее «перерабатывались» тектоническими процессами.

В результате самые древние породы до нашего времени не сохранились или сохранились в крайне незначительных количествах, сместив датировку появления континентов на более близкий срок. «Доминирующая модель предполагает, что континенты образовались после океанских плит, по мере утолщения коры, — говорит Деррик Хэстерок. — Но мы думаем, что значительные количества континентальной коры, хотя и очень нестабильно, но существовали ранее».