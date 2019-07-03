закрыть
3 июля 2019, среда, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые раскрыли тайну возникновения континентов на Земле

1
  • 3.07.2019, 8:36
  • 3,765

Континентальная кора нашей планеты могла начать формироваться на миллиарды лет раньше, чем считается.

Наша планета отличается долгой и беспрерывной геологической активностью, и ее самые древние породы давно «переработаны» этими процессами. Считается, что сами материки с их континентальными плитами в целом сформировались лишь около 2,5-3 миллиардов лет назад, когда Земле уже было 3,5-4 миллиарда лет. Соответствующие породы появляются в «геологической летописи» именно тогда, пишет naked-science.ru.

Однако австралийские геологи считают, что континентальная кора намного старше и образовалась еще 4-4,5 миллиарда лет назад. Об этом Деррик Хэстерок (Derrick Hasterok) и его коллеги из Университета Аделаиды сообщают в статьях (1, 2), опубликованных в журналах Precambrian Research и Lithos.

Авторы проанализировали в общей сложности 75 800 образцов магматических пород, собранных на различных континентах, установив содержание в них радиоактивных изотопов. Распадаясь со временем, они могут служить естественными хронометрами, позволяя определить возраст породы. Так, ученые заметили неожиданное падение радиоактивности у образцов старше двух миллиардов лет.

Чтобы объяснить эту аномалию, они предположили, что континентальные плиты в то время уже были более массивными, чем принято считать. Сильнее разогреваясь под действием внутреннего трения и радиации, они активнее «перерабатывались» тектоническими процессами.

В результате самые древние породы до нашего времени не сохранились или сохранились в крайне незначительных количествах, сместив датировку появления континентов на более близкий срок. «Доминирующая модель предполагает, что континенты образовались после океанских плит, по мере утолщения коры, — говорит Деррик Хэстерок. — Но мы думаем, что значительные количества континентальной коры, хотя и очень нестабильно, но существовали ранее».


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип