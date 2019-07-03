Бразилия победила Аргентину в Кубке Америки 3.07.2019, 8:46

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Некоторые бразильцы после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.

В бразильском Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч полуфинала Кубка Америки — 2019 между сборными Бразилии и Аргентины. Итоговый счет — 2:0 в пользу бразильцев, пишет Чемпионат.

Интересно, что в поединке отличились лишь игроки английской премьер-лиги. Первый гол был забит на 19-й минуте Габриэлом Жезусом («Манчестер Сити») с передачи Роберто Фирмино («Ливерпуль»). Сам же Фирмино оформил победу своей команды на 71-й минуте, на сей раз Жесус выступил в качестве ассистента.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится 4 июля.

Лидер команды Аргентины Лионель Месси дважды был близок к забитому мячу, попав в каркас ворот хозяев. После финального свистка игрок выглядел расстроенным, но не плакал. Некоторые бразильцы после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.

"Messi cospe no gramado que tanto criticou"



Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt #FalhaNaSeleção pic.twitter.com/ezdK335Ygc — globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.

Позже, в интервью аргентинскому изданию Ole, Месси заявил, что его команда провела отличный матч, а соперник был не лучше их:

— Устали на этом турнире от странных судейских решений. Удивительно, но судья за весь матч ни разу не воспользовался VAR. Мы очень старались. Но карточки раздавались в нашу сторону, но не бразильцам. Судья не был справедлив в своих решениях.