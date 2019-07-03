закрыть
3 июля 2019, среда, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Бразилия победила Аргентину в Кубке Америки

  • 3.07.2019, 8:46
  • 1,534

Некоторые бразильцы после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.

В бразильском Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч полуфинала Кубка Америки — 2019 между сборными Бразилии и Аргентины. Итоговый счет — 2:0 в пользу бразильцев, пишет Чемпионат.

Интересно, что в поединке отличились лишь игроки английской премьер-лиги. Первый гол был забит на 19-й минуте Габриэлом Жезусом («Манчестер Сити») с передачи Роберто Фирмино («Ливерпуль»). Сам же Фирмино оформил победу своей команды на 71-й минуте, на сей раз Жесус выступил в качестве ассистента.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится 4 июля.

Лидер команды Аргентины Лионель Месси дважды был близок к забитому мячу, попав в каркас ворот хозяев. После финального свистка игрок выглядел расстроенным, но не плакал. Некоторые бразильцы после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.

Позже, в интервью аргентинскому изданию Ole, Месси заявил, что его команда провела отличный матч, а соперник был не лучше их:

— Устали на этом турнире от странных судейских решений. Удивительно, но судья за весь матч ни разу не воспользовался VAR. Мы очень старались. Но карточки раздавались в нашу сторону, но не бразильцам. Судья не был справедлив в своих решениях.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип