«Дело не в асфальте – нужно руководство страны менять» 17 3.07.2019, 8:56

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Белорусы – о военном параде Лукашенко.

Столица Беларуси снова стала ареной для военного парада Лукашенко, сообщает «Белсат».

Кто-то из минчан с восторгом наблюдал за репетицией парада, а кто-то жалуется, что тяжелая военная техника уничтожает асфальт. А это значит, что, как и каждый год, в этом году опять придется тратить деньги на ремонт дорог после парада. За чей счет?

Десять лет назад, и пять лет назад и сегодня: многострадальные минские улицы дрожат под тяжестью военной техники уже за несколько дней до ежегодного парада ко Дню Независимости 3 июля. На сайте Министерства обороны сообщается, что даже за репетицией вчера наблюдали тысячи зрителей. А что думают о параде минчане?

«Это пир во время чумы. У нас много серьезных проблем, что здесь отмечать такими парадами».

«Это для меня просто неприемлемо: как кто-то играет в танчики и войнушки».

«Конечно, это красиво, но, может, не стоит сейчас это делать».

«Не надо с таким размахом и с такой показухой».

Для жителей Центрального района столицы ежегодный парад означает еще и логистические проблемы.

«Ничего кроме раздражения не вызывает. У меня мама в центре живет, я хожу ее кормить, туда не проехать. А 3 июля мне ее кормить, а меня вообще туда не пустят, я там не прописан, она у стелы живет. В детстве было интересно, а сейчас, даже если бы асфальт не портили, мне не нравится» - отмечает житель Минска.

Именно на испорченный асфальт, помимо заторов и ограничения движения автомобилей, наиболее жалуются водители. Пресс-служба Министерства обороны уклонилась от комментария «Белсату» о том, пытаются ли военные уменьшить ущерб и расходы. В комментарии же «Радио Свобода» пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров заверил, что большого вреда дорогам военная техника не наносит:

«Если где-то и нарушено покрытие, то речь идет о нарушении технологий производства асфальта и самого покрытия. Поэтому это – своеобразный тест на качество».

Между тем минчане осознают, за чей счет будут ремонтироваться улицы, и предлагают, куда можно было бы потратить деньги вместо ремонта и проведения парада.

«Дороги сделают после парада, это понятно, но опять с людей деньги будут брать, опять с нас. Может, повысят налог какой-то, или еще что».

«Расточительство позволять, наверное, не можем, но парад - это все же красиво. - Но за чей счет? - За наш счет, конечно».

«Для меня парад не очень важен, деньги нужны пенсионерам, людям, работающим с детьми, с больными».

«У нас детских площадок нет - все загублено» - комментируют жители Минска.

Впрочем, не все минчане согласны с тем, что ремонт улиц вообще нужен:

«Около моего дома постоянно танки идут, из окна видно. И никто асфальт не ремонтирует, он целый».

«Дело не в асфальте и не в играх. Нужно не асфальт взрывать, а руководство страны менять».

Кстати, парад 3 июля запланировали в этом году не только в столице, но и в Гродно.