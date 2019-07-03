Cаудовская Аравия увязла в «войне» с американским сланцем 3.07.2019, 8:58

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Добыча сланцевой нефти в США будет расти до начала 2030-х годов.

Саудовская Аравия, крупнейшая нефтедобывающая страна в составе ОПЕК, по-прежнему будет нести основное бремя продолжающейся четвертый год войны со сланцевым бумом США, увлекая за собой всю организацию и ее союзников, пишет finanz.ru.

В ходе встречи во вторник Организация стран-экспортеров нефти и 10 не входящих в ОПЕК государств, включая Россию, утвердили решение нефтяного картеля о продлении ограничений по добыче еще на девять месяцев. Производители также приняли хартию, которая укрепляет основы коалиции ОПЕК+.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что теперь сотрудничество можно продолжаться "бесконечно".

При всех заявлениях о единстве коалиции одно государство играло все же более заметную роль на переговорах.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе пресс-конференции в понедельник вечером отметил, что королевство готово продолжать сокращать сверх своей квоты по соглашению ОПЕК+.

Рассчитывая на победу

Аль-Фалих, который еще в 2016 году предполагал, что сокращения ОПЕК+ ограничатся шестью месяцами, кажется, все больше увязает в борьбе со сланцевой индустрией США за контроль на глобальном нефтяном рынке. Он по-прежнему говорит, что рассчитывает на победу, но признает, что на это потребуется время.

"Со своей стороны я не сомневаюсь, что добыча сланцевой нефти в США достигнет пика, выровняется и затем снизится, поскольку так происходит на всех формациях, - сказал аль-Фалих журналистам в штаб-квартире ОПЕК. - Пока этого не произойдет, считаю нужным для тех из нас, для кого многое поставлено на карту, и тех, кто хочет защитить глобальную экономику и обеспечить предсказуемость будущего, продолжать действовать соответственно обстоятельствам".

Война со сланцем может затянуться на десятилетие. Добыча сланцевой нефти в США будет расти до начала 2030-х годов, прогнозирует Rystad Energy A/S.

На долгосрочность планов Саудовской Аравии указывают и два другие решения, принятые в ходе встреч на этой неделе. Принятие хартии формализует сотрудничество с РФ и другими независимыми производителями. Кроме того, королевство предложило более амбициозную цель по сокращению мировых коммерческих запасов сырья.