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Владимир Зеленский: Гражданин — клиент, а власть — сервис

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  • 3.07.2019, 9:12
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Президент Украины назвал ключевые задачи новой власти.

Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых задач новой власти называет победу над коррупцией и создание независимых судов.

Об этом он заявил во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Канаде, сообщает nv.ua.

«Диджитализация процессов, реализация «государства в смартфоне» — искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой. Защита права собственности, улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное привлечение инвестиций. Все это необходимо сделать для повышения уровня жизни граждан Украины», — сказал Зеленский.

Глава украинского государства убежден, что высшей ценностью должен быть человек.

«Человек — превыше всего. «Не человек для государства». А именно «государство для человека» … Мы должны изменить философию государственных институтов», — отметил он.

Зеленский уверен, что украинцы хотят другого формата отношений власти и гражданина, где «гражданин — это клиент, а власть — сервис».

Главной задачей Зеленский назвал наступление мира в Украине.

«Без мира любые другие положительные изменения отходят на второй план», — подчеркнул он.

Президент также напомнил, что в инаугурационной речи он обратился к украинцам в мире и призвал их возвращаться домой, чтобы вместе построить новое и сильное государство.

«Государство, ориентированное на гражданина. Это то, ради чего я вообще ушел в политику», — подчеркнул Зеленский.


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