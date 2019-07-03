Владимир Зеленский: Гражданин — клиент, а власть — сервис

Владимир Зеленский: Гражданин — клиент, а власть — сервис28
- 3.07.2019, 9:12
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Президент Украины назвал ключевые задачи новой власти.
Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых задач новой власти называет победу над коррупцией и создание независимых судов.
Об этом он заявил во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Канаде, сообщает nv.ua.
«Диджитализация процессов, реализация «государства в смартфоне» — искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой. Защита права собственности, улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное привлечение инвестиций. Все это необходимо сделать для повышения уровня жизни граждан Украины», — сказал Зеленский.
Глава украинского государства убежден, что высшей ценностью должен быть человек.
«Человек — превыше всего. «Не человек для государства». А именно «государство для человека» … Мы должны изменить философию государственных институтов», — отметил он.
Зеленский уверен, что украинцы хотят другого формата отношений власти и гражданина, где «гражданин — это клиент, а власть — сервис».
Главной задачей Зеленский назвал наступление мира в Украине.
«Без мира любые другие положительные изменения отходят на второй план», — подчеркнул он.
НАЖИВО з #URC2019: Прем'єр-міністр Трюдо і Президент Зеленський обговорюють демократичні реформи в Україні. https://t.co/huofPTlq3L— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 2 июля 2019 г.
Президент также напомнил, что в инаугурационной речи он обратился к украинцам в мире и призвал их возвращаться домой, чтобы вместе построить новое и сильное государство.
«Государство, ориентированное на гражданина. Это то, ради чего я вообще ушел в политику», — подчеркнул Зеленский.