«Поехали на море и остались»: как белорусы перебрались в Черногорию и построили отель 4 3.07.2019, 9:37

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История о мечте и решительности.

«Пока мы беседовали за жизнь на террасе их небольшой гостиницы в Будве, я раз пять успел позавидовать и перегореть. Думал про себя, что вот ребята смогли, а у меня кишка тонка. Пускай они вкалывают в сезон по-черному, но смотрят на горы и море, а я — на МКАД и на пузатого мужика с соской в панельке напротив. Каждому свое? И так ли все однозначно?», - пишет журналист onliner.by Николай Козлович.

Факты. Женя и Сергей уехали в Черногорию 5 лет назад. В 2015-м открыли апарт-отель на 8 номеров. Гостиница расположена на тихой улице в 900 метрах от набережной и примерно в километре от центра. Сюда не долетают брызги от пенных дискотек, тут тихо и не снесет вечером толпа разодетых в пестрые рубахи отпускников. Как будто и не Будва даже.

Переезд, язык, мечта

Женя: Все чаще гости из Беларуси спрашивают не просто «как мы здесь оказались», а «как же мы на это решились». Я и не знаю, что ответить. Живешь себе спокойно, мечтаешь о море. Чтобы не один раз в год, а всегда. И потом надо просто мечту сделать явью. Еще быть честным с собой, когда поймешь, что мечталось не совсем о том.

Сергей: Никакого закрученного сюжета в нашей истории нет. Захотелось поехать к морю и остаться. Было желание выбрать страну на юге, недорогую, в которой можно без проблем легализоваться и заниматься любимым делом. В Минске у нас был опыт с с агротуризмом. Свадьбы, гости, мероприятия. Нравилось работать с людьми. Но хотелось перемен.

Рассматривали Грузию, Болгарию, Хорватию. В последней легализация сложнее. Стартовый капитал, чтобы начать что-то свое, нужен побольше. Грузия очень понравилась. В Батуми все шикарно сделано. Но 5 лет назад там были пустые пляжи. Без людей. Для кого старались? И язык не такой простой. В Болгарии сезон слишком короткий. Выбор в итоге пал на Черногорию. Тут все хорошо с погодой, потоком туристов, языком. Сербский очень похож на белорусский. Сначала думали, а зачем вообще его учить, но если ты решил заниматься бизнесом, то без языка никуда.

Женя: Не сказать, что знаем язык в совершенстве, но нас люди понимают. Можем говорить на любые темы. Погода вообще была важнейшим фактором. Здесь солнце 280 дней в году! Формально сезон длится с 1 июня по 1 октября. 1 мая проходит будванский карнавал. Год на год не приходится, но можно отдыхать и в мае.

Сергей: Мы знали, чего хотели. Нашли небольшой домик, в котором когда-то жила сербская бабушка. Выкупили его. Сделали перепланировку, все там переделали, фактически перестроили. Навели красоту. Своими руками. Первых гостей приняли в 2015 году. Не скажу, что это оказалось легко, но и невозможного ничего не было.

Женя: Про мечту и быль. Мы очень хотели на море, но по факту в сезон видим море максимум раз в две недели. Если вы решаетесь, ехать или нет, будьте к этому готовы. Тут зона евро. Все получают евро и тратят евро. Надо вкалывать.

Сергей: А сбережения тают очень быстро. Надо работать. Отбили ли мы вложения? Нужно больше времени. Но этот бизнес дает нам возможность полноценно жить и путешествовать. Фишка в том, что мы получаем удовольствие, к чему и стремились. Это из той оперы, что хорошая работа — это хорошо оплачиваемое хобби. У нас именно так.

Согласования, пожарники, просто

Сергей: Открыть бизнес в Черногории проще, чем в Беларуси. Меньше кругов согласований. Хотя они тоже есть. Важно, что тебя не будут гонять за новыми и новыми бумажками. Имеется четкий список документов. Надзора за надзором нет. Приходили спасатели, проверяли огнетушители. Был энергонадзор. Во время строительства сверяли, все ли у нас по проекту. Без фанатизма. Врага в тебе не ищут. В этом принципиальное отличие.

Женя: Мы не юрлицо. Если бы владели большим отелем, может, проверяли бы чаще.

Сергей: Здесь разрешено не регистрировать фирму, если у тебя до 9 апартаментов, но не более 20 спальных мест. Идешь в налоговую, получаешь учетный номер налогоплательщика, разрешение на сдачу жилья, по упрощенной системе уплачиваешь налог. Все.

Женя: «Паровоз» бизнеса, как и везде, Booking и Airbnb. Но и сарафанное радио. У нас оно очень хорошо работает. Мы выбрали для себя «домашнюю» концепцию общения с гостями. Все начинается сразу после бронирования. Дальше — советы, ответы на вопросы, консультации, планы экскурсий на каждый день. И очень высокая лояльность.

Polako, кофе, плескавица

Женя: Черногория вступила в НАТО, пускай это решение и было принято неоднозначно населением, которое особо не спрашивали. Сейчас страна стремится в ЕС. Чтобы туда попасть, надо выполнить определенные требования. Сначала хотели вступать в 2021 году, потом отложили на 2025-й. И в этом суть. Тут все неспешно. Чтобы здесь чувствовать себя прекрасно, на уровне черногорца, нужно знать, что все «polako», то есть спокойно. Они живут по этому принципу. Пьют кафу, смотрят в горизонт, никуда не торопятся. Рабочий день часто до 14:00 с тремя перерывами на кофе. У человека, который привык к темпу Минска, не говоря уже о Москве, сдают нервы, и он уезжает обратно, если решает организовать бизнес и не принимает местный дзен.

Сергей: Хотя с точки зрения жизненной философии polako — это хорошее слово. Живи в кайф — сэкономишь нервы и здоровье!

Женя: Черногорцы не хотят напрягаться, когда мало людей. Считают, что надо работать, только когда толпа. Сосед-черногорец приезжает в Будву 1 июня и уезжает 1 сентября. У него тоже отель на «Букинге», но другая концепция. Он ждет, пока заедет 4 человека за 80 евро, а мы за это время можем пропустить две компании за 40. Делаем это специально. Чем больше поток, тем больше отзывов, тем активнее «сарафан».

— Такая история во многих южных странах. В Италии нам рассказывали, что белорусу с хваткой, наоборот, проще крутиться среди вялых конкурентов, открывая бизнесы.

Сергей: Смотря о каком бизнесе мы говорим. Если это бизнес большой, который переходит интересы черногорцев, то вас туда, скорее всего, просто не пустят. Допустим, если захотите построить 5-звездочный отель на набережной. Будет очень сложно.

— Крупного бизнеса, фастфудов типа «МакДональдса» и больших мировых гостиничных сетей здесь нет именно поэтому?

Сергей: «МакДональдс» в Черногории был. Лет 7 назад. Но просто не пошло. У них свой фастфуд — плескавицы, гамбургеры. Нет спроса на сетевые заведения.

Женя: Еще надо понимать, что вся страна — это 650 000 человек. Не каждому крупному бизнесу интересен такой рынок. Здесь лучше иметь 3 маленьких бизнеса, чем один большой. Экономика Черногории, кстати, и развивается за счет небольших бизнесов. Тут поняли, что это единственный путь.

Легализация: сценарии

В Черногории много русскоязычных. Даже так: очень много. Никаких чудес, здесь просто все еще не так сложно получить ВНЖ.

Сергей: Есть две основные модели. Семья приезжает в страну, покупает квартиру или несколько. В одной живут, остальные сдают. Вторая — это когда приобретают недвижимость и приезжают максимум на месяц, а в оставшееся время отдают квартиру или дом в доверительное управление. Таких людей мы называем дачниками.

По легализации. Самый очевидный путь — купить недвижимость. Сумма при этом не определена. Единственное условие — ты должен владеть половиной доли. То есть если купили на двоих офис или квартиру, то каждый может оформить ВНЖ и продлевать его каждый год. При этом медицинского обслуживания у вас не будет.

Второй вариант — открыть фирму, оформить ВНЖ, а семью провезти по воссоединению. В таком случае будет и медицина. Еще есть учебная виза и виза по здоровью, но два первых варианта базовые. Мы сейчас о временном виде на жительство.

Туризм, ломка, деньги

Женя: C каждый годом в закон об иностранцах вносят изменения. Что будет дальше, сказать не берется никто.

Сергей: Это логично, потому что на данном этапе своего развития Черногория претерпевает ломку. Не стоит забывать, что это очень молодая страна. Их независимости всего 12 лет. После отсоединения от федерации с Сербией здесь не было своего законодательства. И даже своего кадастрового реестра. В Будве на многих домах все еще нет номеров, в адресе указывают только улицу. Сейчас проходит этап легализации недвижимости, со временем сделают нормальный кадастр, все пронумеруют. Кстати, какое-то время назад ВНЖ давали каждому прописанному в квартире иностранцу. Этим пользовались. Турки прописывали по 30 человек и получали документы. Но лавочку закрыли.

Женя: Даже с учетом polako мы видим положительные изменения. Черногория меняется на наших глазах.

— Откуда деньги на эти перемены?

Сергей: Миллионы и сотни миллионов поступают за счет туризма. Это 80% ВВП. Есть сельское хозяйство, они очень гордятся своим вином… Крупной промышленности почти не осталось. В целом строятся дороги, идет вверх сервис. Вместе с тем здесь все еще очень много похожих на нашу действительность явлений.

Читаешь СМИ: возбуждено одно дело, второе. Условно говоря, на пляже Яз должна была быть построена сцена для проведения фестивалей. Но нет ни сцены, ни денег.

Стереотипы про Будву: почему задирают цены

— Есть мнение, что в Будве в сезон отдыхать не очень. Толпа, дорого, тесно.

Женя: Назовите мне популярный курорт у теплого моря, где в июле или августе нет людей. Если сравнивать с Россией, то Будва — это Москва. Будва тоже never sleeps. И если вы ищете уединенный отпуск, то лучше искать другие места. Но! Здесь всегда можно найти, чем заняться. Тут большая концентрация различных пляжей. И можно подобрать жилье в стороне от шума, вариантов множество.

Сергей: Это абсолютно другой отдых, отличный от привычного большинству турецко-египетского. Стараемся объяснить нашим гостям, что по Черногории надо ездить, наслаждаясь красотой, а не сидеть на пляже.

— Насчет цен. Летят к потолку?

Женя: Страна живет туризмом. Как только приходит сезон, здесь абсолютно официально и не скрывая многие поднимают тарифы. Например, таксисты. Рестораны на набережной могут до 30% поднять цены. Но всегда есть альтернатива. Своим гостям мы советуем кушать на третьей линии, а в кафешках у моря пить коктейли, чтобы не переплачивать. Если хотите совсем дешево поесть, то надо ехать в Никшич или Подгорицу. Порция, которая в Будве навскидку стоит 4,5 евро, там будет стоить 2.

Сергей: Во многих ресторанах есть домашняя еда — что-то вроде гуляша с пюре. Скажем, за 2,7 евро. А обед в целом — от 4 евро. Это если не на набережной. Насчет роста цен. В течение нескольких лет комплект лежаков в Будве стоит 10 евро. Цифра не меняется. Но что будет через 3 года, гадать не рискну. Сейчас в общине Будвы новый мэр. Он заявил, что за два года сделает город самым чистым в Черногории. Разработан проект реконструкции набережной. Хотят сделать ее широкой, проложить велодорожки, убрать все ларьки и странноватые постройки. И если вдруг у них получится элитная набережная, то и лежаки могут взлететь в цене. И все остальное.

Женя: В Черногории очень много русскоязычных туристов, но в мире она еще совсем не раскручена. В югославские времена основные инвестиции шли в инфраструктуру Хорватии, а в Черногории была деревня и министерские дачи. У сербов есть поговорка: если у тебя есть деньги, ты едешь на море. если нет денег, то в Сутоморье. Это район возле черногорского города Бар. Ездили сюда, как когда-то мы в Крым, со своими «Роллтоном» и колбасой.

В 2007-м в Черногорию прилетел российский турист и платил чуть ли не 100 евро за ночь в «бабушатнике». Это всех устраивало. Потом случился кризис. Денег у туристов не стало. Но черногорцы все еще не могут смириться с тем, что то, что когда-то улетало по 100, сейчас уходит по 35. Им тяжело переключаться. Но приходится. Русскоязычные владельцы апартаментов снижают цены на приличное жилье и создают местным реальную конкуренцию.

Сейчас же страна пытается раскрутиться и на других рынках. Уже в этом сезоне появилось много новых рейсов из Франции, Португалии, Испании. То ли еще будет.

Сергей: По всем прогнозам туристов должно стать значительно больше. И это вызывает опасение. Ведь дорог больше не стало. И шире дороги не становятся.

Женя: Тех, кто хочет приехать к нам в конце июля — августе, мы честно предупреждаем, что будет много людей. Но в итоге красота страны перекрывает все минусы. Вот честно, у нас почти не было разочарованных туристов. А разочарованные были только лишь потому, что их отдых проходил по маршруту гостиница — пляж. Ребята и не увидели ничего. Просто обидно было за них.

О Черногории одной строкой

Регистрация

Сергей: Каждый турист должен зарегистрироваться (отдать паспорта в отель на ресепшен или хозяевам апартаментов, они все сделают сами) и оплатить туристический сбор. Информация заносится в электронную базу. Это деньги Черногории, поэтому мы не советуем рисковать. Так и говорим: ребята, это русская рулетка, могут оштрафовать в аэропорту по дороге назад именно вас. Можно попасть на штраф до 300 евро. А хозяева жилья заплатят 2000. Будет ли волна штрафов в этом сезоне, станет ясно после его окончания.

Море

Женя: У черногорцев есть понятие «море перевернулось». Когда вдруг приходит холодное течение, хотя еще вчера вода была как парное молоко, а на улице жара. С этим ничего не поделаешь. Как правило, море «переворачивается» в июне на несколько дней. Хотя в прошлом году было наоборот — в июне молоко, а в июле пришел на время холод.

Мусор

Женя: Какие-то моменты из местных реалий принять сложно даже за 5 лет. Допустим, мусор. Едешь по каньону, бежит река с изумрудной водой внизу, а тут человек хлоп — и бросает в реку пустую бутылку. Как так? Это у них в головах. Вываленные мусорные контейнеры, бардак — все это есть, к сожалению.

Сергей: После Минска нам было сложно привыкнуть. Покурил, идешь с бычком, а его некуда выкинуть, вообще контейнеров нет. За 5 лет случились подвижки. Даже коммунальщики уже ходят и убирают два раза в день.

Люди

Женя: Тут часто бывает — местные приглашают зайти к ним на кофе, ракию, пироги. Как в Грузии. Ни в коем случае нельзя говорить «не хочу». Это будет оскорблением. Надо сказать вежливо: «Не могу». Тогда поймут. А лучше не отказывать.

Сергей: Они очень добродушные, хорошие люди. Если с ними хорошо, то и они будут хорошо. Здесь все помнят Югославию и бомбежки. А те, кто постарше, с ностальгией вспоминают времена Тито. Но этого уже не вернуть.

Женя: Они сильны в простых вещах — обожают детей и держатся за семью. Культ большой семьи еще силен. И видели бы вы черногорскую свадьбу!

Меня иногда спрашивают знакомые из Минска, что, мол, наверное, «совок» в Черногории такой же, все-таки есть общие элементы в прошлом. Но мне кажется, что в этом плане их нет. Ментально они другие. Все же это мы прикрывали розетки и боялись, что сосед настрочит кляузу в милицию, а в Югославии было гораздо больше свободы. Тито не закрывал страну. И это, наверное, главное между нами отличие.