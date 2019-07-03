Активист из Гродно добивается права на чествование памяти повстанцев Калиновского 2 3.07.2019, 9:58

ВИКТОР САЗОНОВ

Виктор Сазонов обратился в Верховный суд.

Гродненский правозащитник из Правозащитного центра "Весна" Виктор Сазонов подал жалобу в Верховный Суд Республики Беларусь, отмечает Гродненская Весна. Жалоба касается так называемого свислочского административного дела, когда за чествование памяти повстанцев 1863-64-го годов на общественных активистов Свислочским РОВД были составлены протоколы за якобы несанкционированную акцию. Соответственно после этого состоялись суды и наказания.

Виктор Сазонов в тот раз в Свислочи выполнял свои общественные обязанности правозащитника и вел мониторинг событий. Но ни тогдашний председатель Свислочского районного суда Александр Шилин, ни позже Гродненский областной суд в лице судьи Валерия Романовского и председатель Гродненского областного суда Александр Корзун, куда подавал свои жалобы правозащитник, не захотели прислушаться к такой аргументации.

"Можно уже было после областного суда, где рассматривалась моя кассационная жалоба, подавать жалобу в КПЧ", - объясняет сам Виктор Сазонов. - Ведь как показывает практика, высшие суды в подавляющем большинстве таких дел становятся на сторону своих предшественников. Но тут дело особое. Ведь я выполнял обязанности правозащитники и не был участником даже возложения цветов. И предыдущие суды, по сути, своими решениями сделали посыл обществу, что на Гродненщине заниматься правозащитной деятельностью опасно. Поэтому очень важно, чтобы и Верховный Суд Республики Беларусь высказался по этому вопросу. Ведь сегодня есть еще больше мнений по поводу того, что судья Александр Шилин, который своей паст ановай наказал меня штрафом, не мог объективно и законно выполнять обязанности судьи".

Справка: Бывший председатель Свислочского районного суда Александр Шилин уволен из своей должности судьи указом Президента Республики Беларусь от 31.05.2019-го года № 209, "в связи с совершением поступка, не совместимого с пребыванием на государственной службе" (статья 108 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей).

Теперь остается дождаться решения Верховного суда Республики Беларусь, чтобы знать, что в этом году будет ждать правозащитников, когда они снова поедут в деле мониторинга выполнять свои обязанности в Свислочь.

Ну а если и Верховный Суд станет на сторону низших судебных инстанций, которые присутствие гражданина в публичном месте абсурдно трактуют как административное правонарушение, то жалоба в Комитет по правам человека становится еще более логичной.