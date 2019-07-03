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Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение: фоторепортаж

  • 3.07.2019, 10:01
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Его полная фаза наступила вчера в 22:23 по минскому времени.

Солнечное затмение 2 июля могли наблюдать жители западного полушария Земли. Его полная фаза наступила в 22:23 по минскому времени и составила 1,05, пишет РБК.

Спустя почти два года после так называемого «великого американского затмения» 2017 года жители Земли 2 июля снова могли наблюдать полное солнечное затмение.

Лучше всего его было видно в Южной Америке — Чили и Аргентине. Максимальная фаза затмения наступила в 22:23 по минскому времени и составила 1,05. Как за природным явлением наблюдали в Чили — в фоторепортаже Reuters.


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