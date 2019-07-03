Александар Пейович стал игроком минского «Динамо» 3.07.2019, 10:09

У сербского полузащитника – весьма неплохая статистика.

Сербский полузащитник Александар Пейович стал игроком минского "Динамо", сообщает pressball.by.

Александар родился в небольшом сербском городке Пожега, воспитанник местной команды "Слога!. Первый профессиональный клуб — "Слобода" из Ужице. Именно за эту команду полузащитник провел больше всего игр за свою карьеру — 114. Также выступал за белградский ОФК и еще один клуб сербской Суперлиги — "Младость", цвета которой он защищал на протяжении практически трех лет.

"109 матчей и 22+9 по системе гол+пас, весьма неплохая статистика. В прошлом сезоне Пейович занял шестое место в списке лучших бомбардиров сербского чемпионата. В нашем клубе Александр будет выступать под пятым номером. Мы рады приветствовать Александара в "Динамо" и желаем ему удачи. Пусть все получится!" — говорится в сообщении официального сайта минского клуба.