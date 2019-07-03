закрыть
3 июля 2019, среда, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси растет армия «тунеядцев»

5
  • 3.07.2019, 10:23
  • 1,618

Предприятия седьмой месяц подряд увольняют больше людей, чем берут на работу.

По данным Белстата, численность принятых работников в мае составила 46 368 человек, уволенных — 59 659 человек. Разница, таким образом, оказалась 13 291 человек. Сайт tut.by посмотрел, в каких сферах уволенных было больше всего.

Активнее всего от работников избавлялись в образовании (в мае уволенных здесь оказалось на 51,2% больше, чем принятых), финансовой и страховой деятельности (37,6%), в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха (25,7%) и в здравоохранении и социальных услугах (25,4%). Заметно сократилось число работников в сфере профессиональной, научной, технической деятельности (24,9%) и в промышленности (24,1%).

В строительстве уволенных было на 20,7% больше, чем принятых, в транспортной, складской, курьерской и почтовой деятельности — на 14,7%, в операциях с недвижимостью — на 10,5%. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве разница составила 9,3%.

А в сфере информации и связи работающих наоборот прибавилось. Там соотношение принятых и уволенных в мае было 114,5%.

Белорусские предприятия больше увольняют, чем принимают на работу, вот уже семь месяцев подряд. В прошлый раз нанятых по итогам месяца оказалось больше, чем уволенных, в октябре 2018 года.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип