«Людей нет, спроса нет» 1 3.07.2019, 10:30

2,818

Статистика и реальность курортного сезона в оккупированном Крыму.

В российском Министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что с начала года полуостров «посетило более 2 миллионов 200 тысяч туристов». По данным пресс-службы ведомства, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года, пишет Крым.Реалии.

Российские власти Крыма уточняют, что из этого туристического потока более 57% приехали в Крым по Керченскому мосту, а 10%, или свыше 200 тысяч, по утверждению чиновников, приехали с материковой части Украины. По тем же официальным данным, средняя загрузка гостиниц, пансионатов и санаториев в Крыму на начало июля составляет 70%.

Специалист по региональному развитию, бывший начальник управления министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым Игорь Кобеля призывает не доверять официальной российской статистике по количеству туристов в Крыму.

– Будет какой-то прирост по сравнению с прошлым годом, но цифры 2018-го никаким образом – ни математически, ни инфраструктурно, не могут быть на уровне 6,5 миллионов туристов. Это политическая категория, чтобы сказать, что было больше, чем при Украине. Но в 2019-м прирост будет, потому что какое-то время будет работать мост в этом плане. А через года два турпоток зафиксируется за счет людей, живущих в нескольких областях соседней России. То, что сейчас приводят данные про 57% потока через мост – это чтобы показать целесообразность, мол, мост сразу дал какие-то большие цифры. На самом деле никто не может это посчитать, достоверных данных просто нет. Зато есть другие реальные маркеры – это сети отелей, объекты туристической инфраструктуры: появляются там люди или нет. А по политической категории цифра может быть любая.

Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов утверждает, что в ряде регионов Крыма большая загрузка объектов отдыхающими, о которой говорят российские власти полуострова, не чувствуется.

– По сравнению с прошлым годом, из того, что я знаю, туристов стало мало – по Песчаному, по Утесу, по Николаевке. Ялта, может быть, и загружена, там есть прирост. Может, то, что ближе к мосту, загружается, но по Алуште и по Западному Крыму пока не очень. Пример приведу: знакомые повара спросили у отеля на первой линии, можно ли там поставить шашлыки. Говорят: а чего их ставить? Людей нет, спроса нет. Или там есть несколько объектов, причем нижний ценовой диапазон совсем, – говорят, были туристы на неделе, заехали, а там под 50 номеров. Но может быть, что где-то пусто, а где-то густо. Туристов нужно нормально и грамотно считать – тогда и разговор будет предметный. А если мы считаем по пассажиропотоку, то есть 750 тысяч машин, в каждой по 3 туриста – вот вам 2 миллиона. А туристы это или нет, никто их не спрашивал.

Александр Бурдонов подтверждает, что в высокий сезон повышаются и цены.

– Период массовых отпусков начинается после 20 июня, так что фактически отпускной период – это июль-август, до сентября. Соответственно, поток растет, спрос растет, цены растут – это всегда было. По нашим оценкам, если за 100% брать июль-август, то цены июня, мая, сентября – где-то 70% от цены. То есть, растут они в высокий сезон в полтора раза. В Крыму всегда цены относительно сервиса в сравнении с Европой, Турцией выше: сервис чуть ниже, цены чуть выше. А если искать отдых подешевле, то реально можно найти на уровне 2000-2500 в сутки с человека даже в пиковый сезон.

В российском издании «Комсомольская правда» в конце июня вышел материал под названием «Почему из Крыма не выходит нашего Лазурного берега», с подзаголовком: «Продать современному туристу советский сервис и космические цены можно только однажды». Журналист Сергей Мардан сделал обзор цен на отдых в Крыму и пришел к таким выводам:

«Никакие инвестиции больших корпораций, новый аэропорт, трасса «Таврида» и прочие мегапроекты этого положения не исправят. Тысячи небольших гостиниц, кафе и рестораны, экскурсионные бюро и сервисы проката автомобилей, устричные фермы и сувенирные магазины открывают в любом туристическом городе Европы и Азии не корпорации, а самые простые люди. То, что спустя пять лет москвичи или екатеринбуржцы едут открывать свой бизнес в Батуми, а не в Евпаторию и Севастополь, говорит не о том, что они боятся санкций. Это говорит о том, что игра не стоит свеч. Что они уверены в том, что бывшие украинские, а теперь российские чиновники и менты разденут тебя как липку, что стоимость строительства в Крыму выше чем в Подмосковье, что разговоры об особой экономической зоне остаются анекдотами как «дальневосточный гектар».

Сергей Мардан объясняет, почему он взял за основу сравнение с Южным берегом Франции.

– Я за этим феноменом под названием «русский Лазурный берег» наблюдаю с 2014 года, с тех событий. Тогда впервые в российских соцсетях прозвучало, что нам теперь не придется ездить на Лазурный берег – теперь будем ездить в Ялту и Феодосию. Пять лет прошло, а к этому мы приблизились очень слабо. Это не вопрос моего личного опыта, потому что Крым – большой исторический, культурный, географический феномен. В материале я сравнивал его с Санкт-Петербургом – там действительно получилась одна из крупнейших европейских туристических столиц, причем для этого никто ничего специально не делал. Не строил мост, трассу – просто люди занимаются бизнесом, зарабатывают, видят в этом колоссальный ресурс. На самом деле в таком месте, как Крым, способов заработать 12 месяцев в году более чем достаточно.

В российском Минкурортов Крыма ранее заявили, что аннексированный полуостров в 2018 году принял 6,8 млн туристов, что почти на треть больше показателей 2017 года. По заявлению министерства, около миллиона из них якобы были гражданами Украины. В Государственной пограничной службе Украины опровергли эти данные на основании показателей пассажиропотока через админграницу с Крымом.