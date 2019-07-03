Как будут перекрывать улицы в центре Минска из-за парада 3 июля 4 3.07.2019, 10:42

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Движение транспорта начнут ограничивать с 15:00.

В связи с праздничными мероприятиями 3 июля в центре столицы перекроют движение транспорта. Об сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничения будут вводиться с 15:00.

— Движение транспорта будет ограничиваться поэтапно по мере передвижения колонн, а также в период проведения мероприятий, — пояснили в ГАИ.

Как уточнили в Госавтоинспекции, начало выдвижения механизированной колонны по маршруту: ул. Основателей — ул. Стариновская — состоится в 15:00. Выезд техники на пр. Независимости — пр. Машерова — в 16:00. Механизированная колонна перед парадом будет построена на пр. Машерова на участке от р. Свислочи до ул. Куйбышева.

Начало выдвижения техники, перевозящей участников пеших колон, состоится в 17:00 по маршруту: пр. Независимости — МКАД — пр. Победителей — ул. Саперов, ул. Тимирязева — пр. Машерова — ул. Гвардейская — ул. Тарханова — ул. Игнатенко.

Возвращаться техника будет по маршруту: пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр. Независимости — ул. Стариновская.

В связи с перекрытием улиц изменится схема работы городского транспорта в Минске. Подробную информацию об изменениях движения транспорта можно найти тут.