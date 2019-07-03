СМИ узнали о связи погибших подводников РФ с секретной частью в Петербурге 3.07.2019, 10:48

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Подразделение имеет статус «совершенно секретно».

14 российских подводников, которые погибли в результате чрезвычайного происшествия на исследовательском глубоководном аппарате на Северном флоте, были приписаны к петербургской военной части. Об этом без указания источников информации сообщает «Фонтанка». Это подразделение, по ее данным, имеет статус «совершенно секретно». Номер этой воинской части интернет-издание не уточняет.

О том, что все погибшие подводники числились в войсковой части (в/ч), которая дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга, также пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, номер этой в/ч — 45707. Является ли это подразделение секретным, издание не поясняет. Согласно имеющемуся в Сети списку российских воинских частей, в/ч с таким номером действительно находится в Петергофе.

По данным из открытых источников, продолжают «Фонтанка» и «Коммерсантъ», эта часть подчинена главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Петербургское издание отмечает, что вся информация о ней «сопровождается грифом «совершенно секретно». «Коммерсантъ», в свою очередь, несмотря на это, со ссылкой на открытые данные пишет, что подразделение включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.

Офицеры этой части, по информации газеты, служат в Североморске, «где дислоцированы атомные подводные лодки, которые являются носителями сверхмалых подводных лодок, используемые гидронавтами».

Официально списки погибших подводников не были опубликованы до сих пор, однако, по информации «Фонтанки», все они были уроженцами Санкт-Петербурга. Остальных деталей и подробностей о погибших офицерах и воинской части, к которой они были приписаны, издания не приводят.

«Мы никаких комментариев не даем. Пожалуйста, [обращайтесь] в пресс-службу Минобороны», — сказали РБК в войсковой части № 45707.

Чрезвычайное происшествие на российском исследовательском глубоководном аппарате (его тип не уточнялся) произошло 1 июля. На следующий день об этом рассказали в Минобороны. По данным ведомства, там произошел пожар, в результате чего погибли 14 человек, среди которых были семь капитанов 1-го ранга, два Героя России. Все они, указывали в министерстве, отравились продуктами горения. О причинах возникновения пожара там не сообщалось.

При этом источник РБК в силовых структурах говорил, что ЧП случилось на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известен как «Лошарик»). В результате происшествия, по словам собеседника РБК, погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.