Парадоксы Минфина: гасим внешние долги за счет внутренних 1 3.07.2019, 10:56

Госдолг Беларуси начал «бег по кругу»?

По итогам первых пяти месяцев т.г. объем внешнего долга Беларуси снизился приблизительно на 100 млн USD по сравнению с данными за январь–апрель. При этом почти на столько же (в эквиваленте) увеличился общий государственный долг нашей страны, сообщил Минфин, пишет «Экономическая газета».

Это означает, что внешнюю задолженность пока удается гасить за счет внутренних заимствований. Действительно, внешний госдолг по состоянию на 1 июня 2019 г. достиг отметки в 16,6 млрд USD (здесь и далее – с учетом курсовых разниц), уменьшившись с начала года на 300 млн USD, или на 1,7%, и на 100 млн USD по сравнению с данными на 1 мая т.г. В то же время внутренний госдолг на ту же дату составил 9,1 млрд руб., что на 0,2 млрд руб., или на 2,2%, выше уровня начала года.

Общий государственный долг Беларуси, также рассчитываемый в белорусских рублях, на указанную дату несколько вырос и достиг отметки в 43,9 млрд руб. после 43,7 млрд руб. по итогам 4 месяцев. Однако с начала года он снизился на 1,5 млрд руб., или 3,3%.

При этом в плане привлечения новых кредитов ситуация практически не изменилась – 27 млн USD полученных в мае средств на фоне общего размера госдолга можно, в общем-то, не учитывать. В то же время погасить в мае удалось почти в три раза больше – 72,5 млн USD, что и привело денежные власти Беларуси к достаточно позитивному результату. Практически все выплаты пришлись на правительство России (37,5 млн USD) и банки Китая (34,4 млн USD).

Уже почти полгода правительству и Нацбанку удается справляться с текущими платежами по внешнему долгу за счет привлечения иностранной валюты на внутреннем рынке путем размещения валютных облигаций. В мае произошел всплеск такого размещения – дополнительно было реализовано ценных бумаг на сумму более 300 млн USD (в эквиваленте). А всего с начала года власти «одолжили» у населения и субъектов хозяйствования более 500 млн USD в виде валютных облигаций, а погасили валютных гособлигаций на сумму, эквивалентную 157,3 млн USD, и рублевых гособлигаций на сумму 227,2 млн руб.

Напомним, что в прошлом году в бюджете на обслуживание госдолга были предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд руб., а в текущем году – почти 3 млрд руб. Для расчета с внешними долгами Беларусь также запросила у России кредит на сумму 630 млн USD, однако пока с его получением есть проблемы. Нет подвижек и с седьмым траншем кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, который мы ожидаем давным-давно.