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По лагерю беженцев возле Триполи нанесен мощный авиаудар

  • 3.07.2019, 11:12
Фото: reuters

Правительство Ливии возложило вину на мятежного генерала Хафтара.

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 40 человек, еще были 80 ранены. Эти данные в среду, 3 июля, сообщили ливийскихофициальных лиц. Попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура неподалеку от одной военной базы. В правительстве Ливии, признанным международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" (ЛНА) генерале Халифе Хафтаре, сообщает dw.com.

Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии. Правозащитники и представители ООН описывают обстановку в лагерях как "античеловеческую". Ранее, в понедельник, ЛНА, объявившая наступление на Триполи, объявила о грядущем проведении тяжелых авианалетов на город, - после того, как другие военные действия не принесли результата. При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.

Однако с 90-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.


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