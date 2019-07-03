В Гомеле тренер чемпиона мира по боксу живет впроголодь и не может найти работу 2 3.07.2019, 11:17

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Виктор Игнатьев родом из выселенной зоны.

После «Чернобыля» он тяжело заболел. Дали инвалидность, а затем отобрали, при этом здоровье Виктора Игнатьева лучше не стало, пишет gomel.today.

Значительную часть жизни он преподавал детям бокс. В нулевых его ученик Юрий Форман стал чемпионом мира. Теперь из-за диагнозов Виктор не может устроиться на работу и ему не хватает денег на жизнь.

Послушайте его историю: