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В Гомеле тренер чемпиона мира по боксу живет впроголодь и не может найти работу

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  • 3.07.2019, 11:17
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Виктор Игнатьев родом из выселенной зоны.

После «Чернобыля» он тяжело заболел. Дали инвалидность, а затем отобрали, при этом здоровье Виктора Игнатьева лучше не стало, пишет gomel.today.

Значительную часть жизни он преподавал детям бокс. В нулевых его ученик Юрий Форман стал чемпионом мира. Теперь из-за диагнозов Виктор не может устроиться на работу и ему не хватает денег на жизнь.

Послушайте его историю:


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