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Медведь на воеводстве

  • 3.07.2019, 11:26
АЛЕКСАНДР УСС (В ЦЕНТРЕ)

Галерея щедринских и гоголевских правителей России пополнилась новым экспонатом.

Губернатор Красноярского края Александр Усс «чисто конкретно» пообщался с жителями края – одному сообщил, что «тоже может качнуть» права, а другому поведал, что «поправит воротничок», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Явил яркий образ. То ли хозяин приехал к своим крепостным. То ли криминальный авторитет «забыковал» у себя на территории. Прямо, оторопь берет.

Это, между прочим, тот самый «качок» Усс, который только что на прямой линии внаглую обманул Путина, выйдя в эфир не из проблемного района, а из соседнего – показал Москве красивую картинку. И ведь не был немедленно выкинут вон из кресла за свое мошенничество.

К какой партии принадлежит губернатор Усс уточнять не нужно. Вы и сами, наверное, догадались. По косолапым следам.


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