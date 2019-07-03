Абитуриентка о «методе тыка» на ЦТ: Сейчас набрать и 50 баллов может почти любой 3.07.2019, 11:42

Aрхивное фото kp.by

Скандал с новыми правилами подсчета баллов набирает обороты.

В редакцию Charter97.org обратилась абитуриентка вступительной кампании этого года:

«Думаю, многие знают, что в трудных ситуациях, когда необходимо поднять резонанс, граждане обращаются к средствам массовой информации. Это одна из таких ситуаций.

Я пишу вам в качестве абитуриента нынешней вступительной кампании и хотела бы попросить вас осветить на вашу аудиторию существующую проблему в образовании: нововеденной системе оценивания, которая является несправедливой. Уже многие замечают, что так называемых «двоечников» вытягивают, а людей, которые действительно готовятся к тестированию, занижают.

Во все предыдущие года стоимость заданий была разная, т.е. А1 могло стоить 2 балла, а условное задание из B части могло стоить 5 баллов. естественно, стоимость задания зависела от его сложности, однако, сейчас все задания стоят 2 балла. В РИКЗ, видимо, считают, что решить А1 и B12 — это одно и то же. кроме того, допустив две ошибки, вы лишаетесь сразу 10 баллов (говорю про гос.языки). Никогда ошибки не стоили так дорого.

Старая система прекрасно ранжировала хорошо подготовленных школьников, которые выделялись решением сложных заданий, сейчас этого нет. Нынче набрать и ~50 баллов может чуть ли любой. естественно такие люди пойдут на платное обучение и заполнят недобор в университетах, т.к. с такими баллами им захочется пойти уже именно на высшее. не хочется делать прогнозов, но какие из них потом будут специалисты?

Хочу привести в пример два скриншота за 2018 и 2019 года.

Обществоведение 2018: три ошибки — 93 балла.

Обществоведение 2019: 2 ошибки и одно частичное — 86 баллов.

Разница в 7 баллов.

Для абитуриентов важен каждый балл, потому неприятно понимать, что еще год назад ты мог получить гораздо большие баллы.

Очень жаль, что мы [абитуриенты] стали мышами для экспериментов, и еще неизвестно, как это закончится для всех нас и что нас ожидает в дальнейшем. К сожалению, такие мысли не только в моей голове, но и у многих поступающих».

Школьники создали даже петицию с просьбой о пересчете баллов.