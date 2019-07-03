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Названы семь продуктов, которые полезны после 40 лет

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  • 3.07.2019, 11:45
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Благодаря потреблению правильных продуктов можно сохранить здоровье, молодость и красоту.

После 40 лет организм меняется. Поступающую пищу он усваивает совершенно иначе, обмен веществ замедляется. Поэтому важно следить за тем, что вы едите. Благодаря потреблению правильных продуктов можно сохранить здоровье, молодость и красоту, пишет healthinfo.ua.

Брокколи

Данный продукт крайне полезен тем, что содержит клетчатку, фолиевую кислоту, витамины С и А, а также кальций. Благодаря им снижается уровень холестерина, происходит улучшение многих процессов, которые происходят в организме. После 40 лет каждому человеку рекомендуется включить в состав брокколи в том числе и для того, чтобы снизить риск развития рака.

Черника

После 40 лет черника является необходимым компонентом в рационе. Ягоды содержат мало калорий, а также витамины К и С, клетчатку, антиоксиданты и много питательных веществ. Благодаря потреблению такого продукта снижается риск сердечных болезней, улучшается память и зрение.

Жирная рыба

Людям после 40 лет показано есть жирные виды рыб. Идеальными считаются лосось, скумбрия, сардины. Известно, что эти продукты помогают предотвратить сердечный приступ, инсульт, другие болезни сердца и сосудов. А всё за счёт того, что жирная рыба богата витамином D, белком, жирными омега-3 кислотами.

Батат

Сладкий картофель богат антиоксидантами, обладает противовоспалительным эффектом, а также содержит вещества, регулирующие уровень сахара в крови. Это позволяет сделать батат идеальным продуктом для борьбы с диабетом и онкологией.

Соя

Многие ругают сою, когда она становится заменой животным белкам. Но при правильном сочетании это отличный продукт, который стоит включить в рацион после 40 лет. В нём есть полезные растительные белки, жирные омега-3 кислоты. Поэтому соя становится отличным помощником в профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и остеопороза.

Помидоры

Помидоры — это антиоксиданты, витамины А, С, Е. Поэтому они должны быть в рационе каждого, кто пересёк 40-летний рубеж. А содержание ликопина поможет предотвратить большинство хронических заболеваний, в том числе диабет, сердечные болезни и онкологию.

Цельнозерновые продукты

Если в рационе людей старше 40 лет есть цельнозерновые продукты, то можно практически не переживать за своё здоровье. В них много минералов, витаминов группы В, клетчатки. Всё это позволяет регулировать уровень сахара в крови, снизить уровень холестерина, а также кровяное давление. Кроме того, цельнозерновые продукты будут идеальны в том случае, когда нужно уменьшить вес или поддерживать его в норме.


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