«Зачем было принимать закон о призыве в режиме ошпаренной кошки?» 1 3.07.2019, 12:02

Почему белорусы так жестко критикуют «закон Равкова».

Лукашенко встал на защиту «закона об отсрочках» и министра обороны Андрея Равкова, который представлял проект, подготовленный его ведомством, в парламенте. Мол, критики в интернете «истоптали уже вдоль и поперек» несчастного министра, пишет на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Что правда, то правда, второе неформальное название «закона об отсрочках» — «закон Равкова». Официальное же название — «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства».

Принятый на днях акт позволяет лишь раз получить отсрочку от армии для получения образования (раньше таких возможностей было больше). То есть выпускники учебных заведений профессионально-технического характера до поступления в вуз и выпускники вузов — бакалавры до поступления в магистратуру или аспирантуру должны будут отслужить в армии. Уклонистам ограничат право на выезд из Беларуси.

Почему так жестко критикуют «закон Равкова»?

Впрочем, белорусы, оказывается, вполне себе патриоты. По данным социологического опроса, проведенного Исследовательским центром ИПМ, 85,6% готовы сражаться за свою страну, если случится война.

А «закон об отсрочках» попал под жесткую критику потому, что в нем видна только логика генералов, которым лишь бы наскрести призывного контингента, а там хоть трава не расти.

Между тем кое-кому стоило бы почесать репу под фуражкой: а почему престиж армейской службы у нас ниже плинтуса? Не потому ли, что армия пока еще слишком разит совком и тюрьмой? Может, пора там что-то менять по-настоящему? Причем вот в этом деле не грех поучиться и у НАТО.

Да и зачем было принимать закон в режиме ошпаренной кошки, без общественного обсуждения? Неужели и впрямь война маячит на горизонте и мы чего-то не знаем?

Короче, большим начальникам и высокомерным генералам стоит понять, что народ в XXI столетии уже не тот, с ним не годится общаться окриком «оставить разговорчики!».