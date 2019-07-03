«Не хотите проблем - не ездите там» 11 3.07.2019, 12:10

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Евгений Малаховский

Белорус путешествовал по Грузии и Украине, а потом возникли проблемы на российской границе.

Читатель nn.by Евгений Малаховский рассказал сразу две почти однотипные истории, произошедшие с ним при пересечении российско-финской и норвежско-российской границ.

«В эти страны я ехал на автомобиле. Трудности возникли на границе Россия—Финляндия, пропускной пункт Вяртсиля со стороны РФ. При пересечении границы пограничница долго проверяла паспорт из-за того, что я бывал в Грузии за последние годы несколько раз, был и в Украине», — рассказал Евгений Малаховский.

«Потом она начала интересоваться, а с какими это целями я посещал Грузию и Украину? А дальше выдала примерно такое: «во избежание проблем на российской границе, вам нужно отказаться от посещения Грузии и Украины».

После этого мне сообщили, что моя машина «вызывает подозрения» и что она будет проверена. В результате я провел в боксе более двух часов, машину перерыли полностью, проверили все личные вещи, залезли даже в трусы и банковские карточки», — добавил Евгений.

Он утверждает, что российские пограничники произвели мелкую пакость — залили паспорт краской.

Пятна, как утверждает Евгений, появились после того, как российские пограничники вернули паспорт. «Беда небольшая, но такое впервые. Объяснили все «случайностью», — говорит он.

Примерно такая же история с проявлением повышенной бдительности произошла и на норвежско-российской границе.

«Допытывались, что я делал в Украине и Грузии, мои ответы сотрудник сразу же передавал по рации. И снова раздели до трусов», — резюмировал Евгений.

Журналисты адресовали вопрос в пограничное управление ФСБ по Республике Карелия, где произошли эти ситуации.

«Это частные случаи в рамках проведения досмотра и паспортного контроля. Белорусы пересекают границу независимо от того, штампы каких стран стоят в паспорте. Главное — чтобы документы были в порядке, человек не был в розыске и не имел запрета на выезд», — пояснили там.