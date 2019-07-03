закрыть
3 июля 2019, среда, 15:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Не хотите проблем - не ездите там»

11
  • 3.07.2019, 12:10
  • 4,884
Евгений Малаховский

Белорус путешествовал по Грузии и Украине, а потом возникли проблемы на российской границе.

Читатель nn.by Евгений Малаховский рассказал сразу две почти однотипные истории, произошедшие с ним при пересечении российско-финской и норвежско-российской границ.

«В эти страны я ехал на автомобиле. Трудности возникли на границе Россия—Финляндия, пропускной пункт Вяртсиля со стороны РФ. При пересечении границы пограничница долго проверяла паспорт из-за того, что я бывал в Грузии за последние годы несколько раз, был и в Украине», — рассказал Евгений Малаховский.

«Потом она начала интересоваться, а с какими это целями я посещал Грузию и Украину? А дальше выдала примерно такое: «во избежание проблем на российской границе, вам нужно отказаться от посещения Грузии и Украины».

После этого мне сообщили, что моя машина «вызывает подозрения» и что она будет проверена. В результате я провел в боксе более двух часов, машину перерыли полностью, проверили все личные вещи, залезли даже в трусы и банковские карточки», — добавил Евгений.

Он утверждает, что российские пограничники произвели мелкую пакость — залили паспорт краской.

Пятна, как утверждает Евгений, появились после того, как российские пограничники вернули паспорт. «Беда небольшая, но такое впервые. Объяснили все «случайностью», — говорит он.

Примерно такая же история с проявлением повышенной бдительности произошла и на норвежско-российской границе.

«Допытывались, что я делал в Украине и Грузии, мои ответы сотрудник сразу же передавал по рации. И снова раздели до трусов», — резюмировал Евгений.

Журналисты адресовали вопрос в пограничное управление ФСБ по Республике Карелия, где произошли эти ситуации.

«Это частные случаи в рамках проведения досмотра и паспортного контроля. Белорусы пересекают границу независимо от того, штампы каких стран стоят в паспорте. Главное — чтобы документы были в порядке, человек не был в розыске и не имел запрета на выезд», — пояснили там.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович