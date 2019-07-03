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Пожар на «Лошарике»: Шойгу по поручению Путина приехал в Североморск

  • 3.07.2019, 12:09
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр обороны РФ проведет специальное совещание из-за ЧП.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет в Североморске совещание с комиссией, которая расследует причину пожара на глубоководном аппарате «Лошарик», сообщает РБК.

Также министр заслушает отчет командующего Северным флотом РФ вице-адмирала Александра Моисеева и главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

О том, что глубоководный аппарат находится на базе ВМФ в Североморске, Шойгу 2 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину. Тот попросил министра лично заслушать доклады комиссии и «нацелить [ее] на безусловное выявление причин» произошедшего.

Об итогах президент РФ попросил доложить ему лично.

ЧП на глубоководном аппарате произошло 1 июля, но Министерство обороны сообщило о произошедшем только на следующий день. По информации военных, на аппарате произошел пожар. Погибли 14 подводников, они отравились продуктами горения. По данным источника РБК в силовых структурах, пожар возник на атомной глубоководной станции проекта 10831 («Лошарик»).

Путин на встрече с Шойгу сказал, что среди погибших были семь капитанов первого ранга и два Героя России.


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