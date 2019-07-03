Ученые разгадали тайну «корабля инопланетян», пролетевшего через Солнечную систему 1 3.07.2019, 12:28

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Раньше астрономы никогда не замечали чего-то подобного.

Межзвездный объект Оумуамуа — это сигарообразный кусок камня, который сейчас находится вне Солнечной системы. Новое исследование пришло к выводу, что это не космический корабль пришельцев.

Международная команда ученых уверена, что все, что мы знаем про Оумуамуа, соответствует его естественному происхождению, пишет Science Alert.

«Мы никогда не видели ничего подобного Оумуамуа в нашей Солнечной системе. Это все еще остается загадкой. Но мы предпочитаем придерживаться известных нам аналогов до тех пор, пока не найдем что-то уникальное. Гипотеза о космическом корабле пришельцев — забавная идея, но наш анализ показывает, что существует целый ряд природных явлений, которые могут это объяснить», — сказал астроном Мэтью Найт из Университета Мэриленда.

Оумуамуа, который был замечен в октябре 2017 года, через месяц после того, как он приблизился к Солнцу и отправился обратно из Солнечной системы, на самом деле очень странный — даже если не учитывать тот факт, что он путешествовал сотни миллионов лет по просторам космоса.

Единственное, что у него есть общего с другими объектами Солнечной системы, — это красноватая окраска, которая свидетельствует о плотной, богатой металлом композиции, испеченной космическим излучением. Но при этом ни одна комета или астероид не имеет такой формы.

«Оумуамуа как бы вращается, как бутылка на боку. И хотя объект, кажется, не содержит льда и не испускает газы, как это делает комета, его траектория не может быть объяснена одной гравитацией, как это делает астероид. Что говорит о том, что это одновременно как комета и астероид», — добавил Мэтью Найт

Скорее всего, объект начинался как планета, все еще находящаяся в процессе формирования в далекой звездной системе, которая была выброшена в космос. Это, по мнению авторов работы, происходит довольно часто.

Кроме того, несмотря на то, что наблюдения за Оумуамуа не обнаружили дегазации кометы, которая могла бы объяснить ее траекторию, отсутствие обнаружения не означает отсутствие активности — тем более что наблюдения не проводились на некоторых длинах волн.

В ноябре 2018 года НВ сообщало, что после длительных наблюдений за Оумуамуа, ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предположили, что это может быть вовсе и не камень, а «искусственный солнечный парусник».

В работе указано, что Оумуамуа, вероятно, имеет искусственное происхождение и блуждает по межзвездному пространству с помощью продвинутого технологического оборудования, которое использует солнечную радиацию в качестве движущей силы.

Специалисты пришли к такому выводу из-за странного поведения астероида: согласно предыдущим данным NASA, полученным из телескопа Hubble, объект неожиданно увеличивал свою скорость и изменял траекторию, проходя через внутреннюю Солнечную систему.