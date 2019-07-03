«45 рублей за 7 км»: минский таксист-xапуга продолжает удивлять тарифами 14 3.07.2019, 12:39

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Необычно высокая цена оказалась к тому же «скидкой».

Каждый новый чек от элитных бордюрщиков разглядывается с замиранием: неужели новый рекорд? Или не дотянул?

«На этот раз у нас весточка от старого знакомого. Недавно своими тарифами и действуя, видимо, совершенно законно, он уже довел до слез бабушку из Санкт-Петербурга. Вчера сумел ловко урвать еще 45 рублей, теперь заживет совсем хорошо. Есть непроверенная информация, что такие извозчики в пути напевают советскую песенку про «мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена», - пишет onliner.by.

Елена работает в компании, которая занимается прокатом машин. Вчера возникла рабочая ситуация: клиент забыл вернуть документы. Позвонил с вокзала, спросил, как быть — поезд скоро уходит. Нет ничего проще: решили передать бумаги с таксистом. Мужчина нашел у вокзала первую попавшуюся машину с фирменными знаками, отдал бумаги, назвал адрес...

— От привокзальной площади до нашего офиса на улице Притыцкого 7 километров, — говорит Елена. — Со слов нашего клиента, таксист озвучил цену: 25 рублей. Через 12 минут мне перезванивает: «Я подвез документы». И называет: 47,33! Я взяла деньги, спускаюсь к нему, интересуюсь, откуда такая сумма. Тогда он сказал, что сделает скидку: пусть будет 45. Я пыталась сказать, что за 7 километров это многовато, но, конечно, это бесполезно: «Вот чек, платите». Разбираться с ним не было времени, отдала деньги...

По словам Елены, это был серебристый минивен — не то Chrysler, не то Dodge с надписью «7788» на борту. За рулем сидел мужчина среднего телосложения, за 50 лет.

Позже девушка связалась с компанией «Листакс», название которой написано на чеке.

— Там информацию про этого водителя предоставить отказались, сказали только, что он частник. Я спросила, почему в таком случае на чеке указано название фирмы, — ответили, что не знают. Телефон руководителя не дали.

Судя по чеку, этот же таксист недавно вез пожилую жительницу Санкт-Петербурга. Мы рассказывали эту историю: тогда за 6 км взял 45 рублей 23 копейки. Видимо, он регулярно пасется у вокзала, и никто не вправе его прогнать. У нас свободная страна.

Что касается руководства компании, с которым не удалось связаться Елене, то в прошлый раз нам удалось пообщаться с человеком по имени Андрей, он представился соучредителем фирмы «Листакс». Просто напомним, что он говорил:

— Дело в том, что эти водители — с ними тяжело работать. Есть те, кто работает нормально, адекватно принимает заказы. А есть те, кто берет от борта, они ждут клиентов возле аэропорта, вокзала, «Замка». У них вбиты свои тарифы, которые они запрограммировали. Как правило, в Минске люди знают, что от борта цена выше. В сложившейся ситуации я прекрасно понимаю эту женщину. У меня тоже есть бабушка, есть ребенок — мне тоже было бы на ее месте очень обидно и неприятно. С водителем мы провели беседу, но он говорит, что выбил чек, а исходя из чека он платит налог. Чисто по-человечески эти деньги могу вернуть клиенту даже я сам от лица организации. Но мне же таксист их не вернет. И это уже чистая благотворительность: если за каждого водителя выплачивать компенсацию, то на это вся моя зарплата уйдет. С ними бороться очень тяжело, им ничего не докажешь, они видят только свои деньги.

Мне самому неприятны и сами эти истории, и статьи, которые публикуются о таких случаях. Я очень злой от того, что такое происходит. Одно дело, когда зарабатывают на богатых людях, которые садятся в машину, размахивая деньгами. Но речь о бабушке с ребенком! Некрасивая ситуация — я это прекрасно понимаю. Для страны важно иметь компании, которые бы учитывали вот эти стороны жизни,

Деньги Андрей тогда не отдал.

По традиции напоминаем правила этой игры.

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определяется по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.

Нужно помнить:

заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет затруднительно оспорить итоговую сумму;

то, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут отличаться от тех, к которым вы привыкли;

если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.